«Это катастрофа». Елена Билосюк сдала позитивный тест на COVID-19

Елена Билосюк / фото - biathlon.com.ua

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец сообщил, что Елена Билосюк получила положительный результат теста на коронавирус.

Надо понять, сможет ли вернуться в ритм до эстафеты. Осталось две недели, но это вопрос к врачам (успеет ли восстановиться).

Тест Елены – это катастрофа. Для команды это еще ничего, но она пожертвовала целый год. Пропускала гонки. Она хотела бежать, но мы говорили, чтобы готовилась к Олимпиаде. Сделала несколько тренировок здесь, с оптимизмом уходила, ну и вот. Ждем, кто будет следующим. Боимся этого. С тренера ушло на сервисмена, затем на физиотерапевта. У нас несколько дней массажа нет, потому что физиотерапевт женской команды тоже на карантине.

Кто будет бежать смешанную эстафету? Те, кто будет здоров до первого старта. Одна женщина отпала. Увидим, что будет завтра-после завтра. Готовимся к первому старту, надеемся, что четыре спортсменки будут останутся отрицательными. И сможем потом выбрать. Если останется две, то поставим тех, которые есть».