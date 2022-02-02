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«Это катастрофа». Елена Билосюк сдала позитивный тест на COVID-19

Это первый подтвержденный случай среди спортсменов команды Украины
Olympics Пекин-2022
02 февраля 10:54
«Это катастрофа». Елена Билосюк сдала позитивный тест на COVID-19
Елена Билосюк / фото - biathlon.com.ua

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец сообщил, что Елена Билосюк получила положительный результат теста на коронавирус.

«Боялись этого с первого дня. Последовал эффект домино. Надеялись, что проскочим и будем спокойны. Сегодня первый спортсмен (получил положительный тест) – Елена Билосюк. Ее готовили практически круглый год. Она жертвовала целым сезоном, чтобы готовиться к Олимпиаде. Сегодня ночью была высокая температура, утром немного лучше, но положительный тест.

Надо понять, сможет ли вернуться в ритм до эстафеты. Осталось две недели, но это вопрос к врачам (успеет ли восстановиться).

Тест Елены – это катастрофа. Для команды это еще ничего, но она пожертвовала целый год. Пропускала гонки. Она хотела бежать, но мы говорили, чтобы готовилась к Олимпиаде. Сделала несколько тренировок здесь, с оптимизмом уходила, ну и вот. Ждем, кто будет следующим. Боимся этого. С тренера ушло на сервисмена, затем на физиотерапевта. У нас несколько дней массажа нет, потому что физиотерапевт женской команды тоже на карантине.

Кто будет бежать смешанную эстафету? Те, кто будет здоров до первого старта. Одна женщина отпала. Увидим, что будет завтра-после завтра. Готовимся к первому старту, надеемся, что четыре спортсменки будут останутся отрицательными. И сможем потом выбрать. Если останется две, то поставим тех, которые есть».

Напомним, Вадим Гутцайт поделился ожиданиями от Олимпиады.

Статистика заболевших коронавирусом на ОИ в Пекине.

Источник: suspilne.media Михаил Рыбак
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Теги

Елена Билосюк Урош Велепец Пекин-2022

Комментарии 1

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2 февраля 2022г. 11:26
Печально,  похоже заразу все подхватили...тогда буду за норгов, французов, шведов и немцев болеть в биатлоне.
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