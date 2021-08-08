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Это худшая Олимпиада в истории Украины? По цифрам – да, по ощущением – не совсем

Багамы, Уганда, Косово – все они выше нас в медальном зачете Токио-2020
Olympics Токио-2020
12:02
Это худшая Олимпиада в истории Украины? По цифрам – да, по ощущением – не совсем Аналитика
Единственное золото Олимпийских игр-2020 на счету Жана Беленюка / Фото - НОК

Что нам говорят цифры? Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпийских игр.

Получается, в спорте мы хуже Узбекистана, Уганды, Багам и даже международно непризнанного нами Косово. Это наше худшее выступление в истории: в Рио были 31-ми, в этот раз попали только в пятый десяток.

Но настолько ли все плохо? Вроде как и нет.

Олимпийский девиз: «Главное не победа, а участие». Все постоянно повторяют, что каждая медаль – она на вес золота. Но это не совсем так, медальный зачет ведь считается именно по золотым медалям.

Выступления Украины на Олимпийских играх:

Не по серебряным, которых больше только у 13 стран. И не по бронзовым, по количеству которых мы в топ-10. И даже не по общему количеству попаданий на пьедестал – там мы 16-е.

Нет, по золотым. И все мы это прекрасно знали. Первое место у нас одно – сверхуверенная победа Жана Беленюка. А сколько разговоров было о том, что депутатам место в Верховной Раде, а не на Олимпийских играх? К счастью, он к ним прислушивался только в качестве мотивации.

Поэтому, получается, Косово с двумя медалями выше нас в медальном зачете, хоть у нас их 19, Багамы – та же история, у Греции три медали в сумме, у Израиля – четыре, но у обоих по два золота. С израильтянами история вообще крайне неприятная.

В спортивной гимнастике им золото принес Артем Долгопят. Он родился в Днепропетровске. Мы, напомним, впервые в истории остались без медалей Олимпиады в гимнастике. Но наши спортсмены приносят награды другим странам.

И история Долгопята не единственная среди подобных. 

И вот мы возвращаемся к тому, с чего стоило начинать: вопросов к спортсменам минимум, к чиновникам – достаточно много.

По инфраструктуре, по условиям подготовки, условиям реабилитации, по отношению к тренерам, по наполнению команд специалистами, по фармацевтике и так далее.

Ну какие есть вопросы к бадминтонисту Артему Почтареву? А у него есть – почему олимпийцы переносят безумные нагрузки, но не могут нормально восстановиться. Или вы готовы критиковать батутиста Николая Просторова? А он готов – ему негде нормально тренироваться.

Так и живем.

Возможно, программа спортивных магнитов что-то поменяет. Пока сложно говорить о том, куда мы двигаемся, есть ли основательные положительные сдвиги. С 2020 года министром молодежи и спорта является бывший саблист Вадим Гутцайт. Не какой-то далекий управленец, а двукратный олимпийский чемпион. Посмотрим, что удастся изменить за неполный четырехлетний цикл.

Если что, после победы Александра Абраменко в Пхеньяне-2018, в Украине так и не появились ни трамплин для лыжной акробатики, ни база для занятия фристайлом. Так что на улучшения надеемся со скептицизмом.

Тот самый николаевский трамплин
А что спортсмены?

Глобально, вопросов к ним нет. Да, как и всегда, хотелось бы чуть лучше, чтобы кому-то чуть больше повезло, чтобы для кого-то чуть лучше сложились обстоятельства, чтобы кто-то приехал чуть более опытным и сформированным.

У нас есть достаточно причин для грусти – четвертые места Коростылева, Костевич, Стариковой в кейрине, Геращенко, Кохана, проигранные бронзовые схватки Темирова, Ливач, до боли обидные выступления Харлан, Радивилова, Дехи, Кулиша, Бех.

Все они были так близки к медалям.

И золота у нас могло быть больше. Каждая награда ценна, но скажите это, к примеру, Александру Хижняку. Вы рады его серебру или, как и он сам, расстроены, что в боксе мы остались без золота?

Романчук, Магучих, Белодед – они тоже, к счастью, с медалями, но золотой оттенок все же был бы им больше к лицу. Может в Париже?

Молодежь у нас тоже есть: Бухов, Ковтун, Конотоп, Середа – они уже заявили о себе, а в ближайшем будущем заставят говорить о себе еще громче.

Финальный бой Александра Хижняка:

Единственное, это личное, меня расстроили боксеры. Складывается впечатление, что кому-кому, а им жаловаться, глобально, не на что. У них есть свой зал в Конча-Заспе, финансированием их не обделяют, соревновательная практика есть, тренерский штаб, вроде как, укомплектован. А какой результат?

Николай Буценко – поражение в первом поединке. Цотне Рогава – поражение в первом поединке. Ярослав Харциз – поражение в первом поединке. Анна Лысенко – поражение во втором поединке. Александр Хижняк – упущенное золото.

Гимнастам, тем, что спортивные, тоже желательно разобраться со своими проблемами – они пытаются не выносить сор из избы, но атмосфера там, мягко говоря, не здоровая.

О плохом уже, вроде как, достаточно. Теперь давайте о хорошем.

Эта Олимпиада ведь стала для нас исторической. Первая медаль в мужской индивидуальной шпаге – впечатляющая история Игоря Рейзлина. Первые медали в артистическом плавании – сразу две бронзы. Мощный дебют каратэ на Играх – серебро и бронза от украинцев. Первое попадание каноэ-одиночки на 200 м и каноэ-двойки на 500 м в программу Олимпиады – бронза и серебро в копилке Украины.

Жаль только, что в игровых видах спорта мы не то, что не медалисты, а даже не участники – просто зрители. Интересно, удастся ли к Парижу исправить ситуацию? В волейболе, вроде как, серьезно работают в этом направлении. В футболе появился специальный вице-президент под олимпийское движение. Но посмотрим.

Все медалисты Украины в Токио:

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Токіо-2020_ 15 змагальний деннь-48479.jpg
Токіо-2020_ 14 змагальний день-48416.jpg
Токіо-2020_ 13 змагальний день-48260.jpg
Токіо-2020_ 13 змагальний день-48165.jpg
Токіо-2020_ 12 змагальний день-48102.jpg
Токіо-2020_ 12 змагальний день-48071.jpg
Токіо-2020_ 12 змагальний день-48137.jpg
Токіо-2020_ 11 змагальний день-47990.jpg
Токіо-2020_ 9 змагальний день-47639.jpg
Токіо-2020_ 8 змагальний день-47580.jpg
Токіо-2020_ 6 змагальний день-47401.jpg
Токіо-2020_ 4 змагальний день-47250.jpg
Токіо-2020_ 2 змагальний день-47185.jpg
Токіо-2020_ 1 змагальний день-47090.jpg
Токіо-2020_ 12 змагальний день-48126.jpg
GettyImages-1332960479.jpg
Токіо-2020_ 15 змагальний деннь-48549.jpg
Токіо-2020_ 15 змагальний деннь-48572.jpg
Токіо-2020_ 15 змагальний деннь-48534.jpg
Токіо-2020_ 15 змагальний деннь-48479.jpg
Токіо-2020_ 14 змагальний день-48416.jpg
Токіо-2020_ 13 змагальний день-48260.jpg
Токіо-2020_ 13 змагальний день-48165.jpg
Токіо-2020_ 12 змагальний день-48102.jpg
Токіо-2020_ 12 змагальний день-48071.jpg
Токіо-2020_ 12 змагальний день-48137.jpg
Токіо-2020_ 11 змагальний день-47990.jpg
Токіо-2020_ 9 змагальний день-47639.jpg
Токіо-2020_ 8 змагальний день-47580.jpg
Токіо-2020_ 6 змагальний день-47401.jpg
Токіо-2020_ 4 змагальний день-47250.jpg
Токіо-2020_ 2 змагальний день-47185.jpg
Токіо-2020_ 1 змагальний день-47090.jpg
Токіо-2020_ 12 змагальний день-48126.jpg

Кто наши главные герои Олимпиады?

В итогах второй недели Игры я дал четко понять – Парвиз Насибов меня покорил. Это субъективно, у кого-то другого может быть иное мнение. Но молодой, талантливый парень, который так вырвал полуфинал – это мощно.

Правда, Елена Старикова – еще одна большущая красотка. Она собрала охапку медалей на чемпионате Европы-2020, но это были далеко не самые конкурентные соревнования.

Олимпиада – другое дело. И здесь наша трековичка заняла обиднейшее четвертое место в кейрине. То есть, она готовилась, надеялась, а в итоге остановилась лишь в шаге от медали. Больно. Как после такого собраться?

А она собралась. И вышла в золотой финал спринта – серебро. На Олимпийских играх. Впечатляет.

Что мы получаем в сухом остатке? Да, у нас только одно золото – это очень мало. Но по количеству серебра больше было только в Сиднее-2000, а бронзы мы насобирали столько же, сколько и в Атланте-1996. Суммарно 19 медалей – это повторение результата Лондона.

После Лондона вы были расстроены? А на тот момент это было одно из наших худших выступлений в истории.

Смотрим в медальный зачет – это наши худшие Олимпийские игры, мы даже ниже, чем в Рио. Но, кажется, наоборот – мы спрогрессировали.

Перед стартом соревнований в Токио был некий страх. На Игры в Японии не приехали оба наших олимпийских чемпиона 2016. Бондаренко, Ризатдинова, Мищук, саблистки – они брали медали в Бразилии, но в Японии не выступали.

На их место пришли другие спортсмены. И, как по мне, справились не хуже.

Мы хотим побеждать. Мы хотим быть лучшими. Не знаю, это положительная или отрицательная черта нашего менталитета. Порой мы требуем невозможного.

Сейчас главное невозможное требование: не считайте медали, не упивайтесь победами и не оплакивайте поражения – займитесь развитием системы спорта. Именно это приносит результат. Именно это действительно важно. Не только для олимпийского или профессионального спорта, а, для массового.

И тогда будут вам чемпионы. И не один или два.

Сергей Лукьяненко
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Теги

Жан Беленюк Ярослава Магучих Александр Хижняк

Комментарии 6

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Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
8 августа 2021г. 18:24
Будет ли какая то встреча олимпийцев которые ещё не вернулись в Украину? Есть ли какое то время прилёта? Это ведь тоже очень сильно влияет на психологию спортсменов, откуда будет мотивация если людей которые выступают за всю страну, не будут приходить и поздравлять либо поддерживать граждане этой же страны. Понятно родственники тренера, но ведь...
0 0
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8 августа 2021г. 14:42
Це спорт,де є поразки і перемоги,очікувані і неочікувані. Перспектива-це коли може бути,а  не навпаки.Єдине хвилює,щоб з часом медальний залік не помінявся в гіршу сторону,як було це неодноразово.
0 0
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8 августа 2021г. 13:35
Давайте себе не врать,44 место,куча позорных влетов аля Хыжняк,одно золото вместо 4-6
Это провал и позор
Перспектива это перспектива,может быть а может и не быть
А позор он вот он
0 0
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8 августа 2021г. 14:18
Дело в том что африканские страны совершенствуются и развиваются а Украина как государство разваливается и распродается.Если третьи страны борются за сохранность и целостность своей страны то Украину просто распродают на куски по два гектара.К следующей олимпиаде страны может и не быть.
0 0
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8 августа 2021г. 14:41
Ты дэбил
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8 августа 2021г. 21:01
Хижняку в лицо готов это сказать, умник?
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