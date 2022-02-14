«Это новая глава в систематическом неуважении России к чистому спорту». Глава Олимпийского комитета США о решении по Валиевой
Глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд прокомментировала решение CAS допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к личному турниру на Олимпийских Играх в Пекине, несмотря на положительную допинг-пробу, сданную в декабре.
«Мы разочарованы тем посылом, которое несет это решение.
Коллективная ответственность всего олимпийского движения – защищать целостность спорта и следить, чтобы спортсмены, тренеры и все остальные оставались в рамках высоких стандартов. Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются на честном поле. К сожалению, этим решением им было отказано в таком праве. Это новая глава в систематическом и всеобъемлющем неуважении России к чистому спорту.
Мы знаем, что дело еще не закрыто, и мы призываем все олимпийского движение продолжать борьбу за чистый спорт во имя спортсменов со всего мира».
Attributable to USOPC CEO Sarah Hirshland: pic.twitter.com/wbGUIR67eS— USOPC News (@USOPC_News) February 14, 2022
Камила Валиева продолжит выступления на Олимпийских Играх в Пекине.
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