Шмуратко на тренировке в Пекине впервые выполнил тройной аксель
«Это ж*па». Норвежский лыжник коротко и емко прокомментировал исход скиатлона в Пекине-2022
Он стартовал первым, но финишировал лишь на 40-м месте
13:49
Йоханнес Клэбо / фото - Getty Images
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо коротко прокомментировал свой результат в скиатлоне на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
По итогам гонки, Клэбо, который стартовал первым, финишировал лишь на 40-м месте. Он проиграл лидеру, россиянину Александру Большунову, более девяти минут.
После пересечения финишной черты, Клэбо отказался общаться с журналистами, и, проходя мимо, просто сказал:
«Это ж*па».
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