«Это ж*па». Норвежский лыжник коротко и емко прокомментировал исход скиатлона в Пекине-2022

Он стартовал первым, но финишировал лишь на 40-м месте

Йоханнес Клэбо / фото - Getty Images

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо коротко прокомментировал свой результат в скиатлоне на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

По итогам гонки, Клэбо, который стартовал первым, финишировал лишь на 40-м месте. Он проиграл лидеру, россиянину Александру Большунову, более девяти минут.

После пересечения финишной черты, Клэбо отказался общаться с журналистами, и, проходя мимо, просто сказал:

«Это ж*па».

Напомним, Большунов сломал пьедестал на Олимпийских играх.