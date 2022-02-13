Фантастический прорыв в топ-25. Дудченко отыграл 37 позиций в персьюте Пекина-2022

Украинец стартовал последним

Антон Дудченко / фото - Getty Images

В воскресенье, 13 февраля, в городе Чжанцзякоу в рамках зимних Олимпийских игр-2022 прошла мужская гонка преследования.

Сборная Украины не смогла навязать борьбу лидерам и осталась за пределами топ-10. Однако, настоящий прорыв совершил Антон Дудченко. Во вчерашнем спринте он финишировал на 60-м месте, тем самым получив шанс сразится в персьюте (в гонке преследования участвуют 60 лучших биатлонистов по итогам спринта – прим).

По ходу гонки Дудченко смог отыграть целых 37 позиций. С 3-я промахами в лежке он финишировал на 23-м месте. Также стоит отметить – что по чистому времени персьюта Дудченко стал девятым (40:45,5).

Напомним, плохая стрельба на финальном рубеже лишила Джиму медали Пекина-2022.