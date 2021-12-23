Сборная США: «Мы разочарованы таким решением НХЛ, но уважаем его»
Федерация хоккея Канады: «Мы разочарованы тем, что не сможем создать команду на Пекин из наших лучших игроков НХЛ»
Олимпийский турнир пройдет без участия сильнейших хоккеистов планеты
07:58
Ледовая арена / Фото - hockeycanadaФедерация хоккея Канады на своем официальном сайте опубликовала заявление по поводу отказа НХЛ отпускать своих игроков на Олимпийские игры в Пекин, которые стартуют 6 февраля.
«Понимаем решение НХЛ, учитывая неопределенность, связанную с пандемией коронавируса».
«Мы разочарованы тем, что не сможем создать команду из лучших канадских игроков НХЛ, и знаем, что канадские хоккейные фанаты также разочарованы тем, что они не смогут смотреть за тем, как их любимые игроки НХЛ борются за золото на Олимпиаде».
«Нам повезло, что у нас есть возможность выбирать талантливых и трудолюбивых игроков и высококвалифицированный персонал, которые играют и работают в различных лигах по всему миру».
«Мы с нетерпением ждем возможности собрать команду, которая будет бороться за шанс привезти домой золотые медали. Знаем, что канадцы по всей стране будут болеть за сборную в феврале».
Напомним, ранее игроки НХЛ сообщали, что им начали приходить сообщения с запретом на участие в Олимпийских играх-2022.