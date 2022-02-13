Фийон Майе выиграл персьют Пекина-2022. Пять промахов Пидручного не позволили ему подняться с 13-го места

Победитель спринта Йоханнес Бё – в пятерке

Дмитрий Пидручный / фото - Getty Imgaes

В воскресенье, 13 февраля, в городе Чжанцзякоу в рамках зимних Олимпийских игр-2022 прошла мужская гонка преследования.

Ее победителем стал теперь уже двукратный олимпийский чемпион Кантен Фийон Майе, который преодолел всю дистанцию за 39:07,5 и без единой ошибки на огневых рубежах. С отставанием в 28,6 секунды к финишу прибежал Тарьей Бё, а тройку лидеров замкнул россиянин Эдуард Латыпов (39:42.8).

Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный. Он финишировал на 13-м месте, с которого и стартовал в гонке. Пять промахов (3 в лежке, 2 в стойке) не позволили ему улучшить свою позицию.

Напомним, плохая стрельба на финальном рубеже лишила Джиму медали Пекина-2022.