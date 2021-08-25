Форма Олимпийской сборной Украины в Токио была признана одной из лучших

Такую оценку экипировке дало авторитетное американское издание

Сборная Украины / фото - НОК

Известное американское издание PEOPLE отметило форму Олимпийский сборной Украины как одну из самых впечатляющих на Играх-2020 в Токио, Япония.

Журнал включил в подборку экипировки команд Великобритании, США, Австралии, Нидерландов и Италии.

В разработке экипировки Олимпийской сборной участвовали сами спортсмены, вместе с Комиссией атлетов НОК. Главная идея всей коллекции заключалась в том, что спорт – это стиль жизни и именно с этой одеждой ты готов к любым испытаниям.

Олимпийская экипировка было изготовлено из легких, прозрачных тканей, с учетом климатических условий Токио. Цветовая гамма, используемая в коллекции, сочетает традиционные сине-желтые цвета с нежной палитрой, которая символизирует надежду и веру.

В Токио уже состоялась церемония открытия Паралимпиады.