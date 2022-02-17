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Фуркад и Хансдоттер вошли в комиссию спортсменов МОК
За них проголосовало большинство спортсменов Пекина-2022
09:37
Мартен Фуркад / фото - Getty Images
В олимпийских деревнях Пекина-2022 завершилось голосование среди участников зимних Олимпийских игр, на котором выбрали новых функционеров, которые войдут в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).
По итогам голосования комиссию пополнят пятикратный олимпийский чемпион по биатлону из Франции Мартен Фуркад и олимпийская чемпионка по горным лыжам из Швеции Фрида Хансдоттер.
Всего в голосовании приняли участие 2307 спортсменов (80,5% от всех участников и представителей сборных ОИ). За Фуркада проголосовал 971 спортсмен, за Хансдоттер отдали 694 голоса.
Напомним, женская сборная Канады выиграла олимпийский хоккейный турнир.
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