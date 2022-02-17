Фуркад: «Теперь буду отстаивать олимпийские ценности, как член комиссии спортсменов»

Мартен Фуркад / фото - Getty Images

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону из Франции Мартен Фуркад прокомментировал свое избрание в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

Искренне верю в олимпийские ценности, теперь буду отстаивать их, как член комиссии. У меня нет столько слов, сколько я хотел бы сказать. Уверен, что только спортсмен может выразить интересы других спортсменов. Важно поддерживать неразрывную связь со спортом.

Мы представляем зимние виды спорта, поэтому лучше осведомлены о них. Нас беспокоят вопросы защиты окружающей среды. Перед нами всеми стоят вопросы охраны природы и изменения климата, а спорт не стоит в стороне. Я как спортсмен хотел бы максимально разобраться с этими сложными вопросами. В 2024 году надеюсь присутствовать в Париже, чтобы работать там».