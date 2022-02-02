Гендиректор WADA: «Не боимся повторения ситуации Сочи-2014 на Олимпиаде в Пекине»

Оливье Ниггли уверен в целостности антидопинговой программы на предстоящих Играх

Оливье Ниггли / фото - Getty Images

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли уверен в целостности антидопинговой программы на Олимпийских играх в Пекине и не боится повторения ситуации на Играх 2014 года в Сочи.

«Не уверен, что стоит сравнивать Олимпиады в Пекине и Сочи. Это разные ситуации. Сейчас дело происходит в «пузыре», но в процессе тестирования участвуют лаборатории с международными экспертами. Мы усвоили урок Сочи и следим за ситуацией. Не боимся повторения ситуации».

Олимпиада в Пекине станет одной из самых дорогих в истории.