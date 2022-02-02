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Гендиректор WADA: «Не боимся повторения ситуации Сочи-2014 на Олимпиаде в Пекине»
Оливье Ниггли уверен в целостности антидопинговой программы на предстоящих Играх
02 февраля 08:40
Оливье Ниггли / фото - Getty Images
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли уверен в целостности антидопинговой программы на Олимпийских играх в Пекине и не боится повторения ситуации на Играх 2014 года в Сочи.
«Не уверен, что стоит сравнивать Олимпиады в Пекине и Сочи. Это разные ситуации. Сейчас дело происходит в «пузыре», но в процессе тестирования участвуют лаборатории с международными экспертами. Мы усвоили урок Сочи и следим за ситуацией. Не боимся повторения ситуации».
Олимпиада в Пекине станет одной из самых дорогих в истории.
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