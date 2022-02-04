Гераскевич: «Будем сражаться за золото Олимпиады, при любом раскладе»

Владислав Гераскевич / фото - facebook.com/vlad.geraskevych

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал о своей физической форме и настрое на зимние Олимпийские Игры-2022 в Пекине.

За свою довольно большую карьеру я много раз ошибался. Тогда я чувствовал себя просто невероятно, а выходишь на старт и не показываешь ни старта, ни той езды, которой ты хочешь. Было и наоборот, когда тебе кажется, что ты ничего не можешь, а выходишь на старт и показываешь самые лучшие результаты. Поэтому – посмотрим. Сейчас чувствую себя нормально. Готовимся на главный старт.

Я очень не люблю перед соревнованиями оценивать «выиграем/не выиграем». Сейчас, в этом сезоне, это был очень плотный сезон, результаты были невероятно плотные, и на самом деле очень много моментов было, когда одна десятая секунды отделяла меня от подиума. Олимпийские игры – это особенные состязания. Во-первых, там 4 заезда суммируются. Во-вторых – нервы. Это невероятно сложный старт эмоционально и решающей может быть любая ошибка, поэтому для себя – шансы есть.

Мы будем бороться, соревноваться за высшую награду в любом случае, конечно, нам не хватает условий в Украине, поэтому мы проигрываем на стартовом разгоне, но я надеюсь, что это не помешает нам бороться за самые высокие места.

От себя хочу лучшие заезды с минимальным количеством ошибок, максимально идеально все сделать, а уж место, которого мы заслуживаем, – оно будет».