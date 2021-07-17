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Глава МОК – о выступлении спортсменки-трансгендера на Олимпиаде: «Главное, чтобы сохранялся дух честных соревнований и соблюдались права человека»
Бах поддержал новозеландку Лорел Хаббард
12:42
Лорел Хаббард / Фото - BBCПрезидент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о дебюте спортсменки-трансгендера, новозеландской тяжелоатлетке Лорел Хаббард на предстоящих Олимпийских играх в Токио.
«Квалификационные правила были приняты международной федерацией до начала отбора на Олимпиаду, и вы не можете их поменять по ходу соревнований.
МОК изучает этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами: медицинскими, социальными экспертами, экспертами по правам человека и, конечно, международными федерациями, чтобы оценить эти правила и утвердить некие принципы, которые на самом деле не могут быть правилами, поскольку этот вопрос не может иметь единого решения, все зависит от конкретного вида спорта.
Главное, чтобы сохранялся дух честных соревнований и при этом соблюдались права человека».
Накануне в олимпийской деревни Токио зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
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