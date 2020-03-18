Генсек оргкомитета Токио-2020: «Думаю, отложить турнир нельзя. Проведение в июле – последний возможный вариант»
Глава оргкомитета Игр в Токио-2020: «Шокирована словами Сасаки – таких проблем не должно быть»
Сэйко Хасимото выразила благодарность экс-креативному директору Олимпиады
18 марта 20:11
Сэйко Хасимото / Фото - euronews.comПредседатель организационного комитета Олимпийских игр в Токио-2020 Сэйко Хасимото поделилась мнением относительно скандала вокруг креативного директора церемонии открытия главных спортивных стартов четырехлетия Хироши Сасаки.
Цитирует Хасимото официальный сайт оргкомитета Токио-2020.
«При просмотре статьи в еженедельнике я была шокирована. Слова были неуместными. Когда я стала президентом оргкомитета, я сделала гендерное равенство одной из наших ключевых инициатив для восстановления всеобщего доверия. На сегодняшний день я стараюсь безотлагательно осуществить эту инициативу. Такого рода проблем быть не должно. Господин Сасаки сообщил мне в среду вечером о своем намерении уйти в отставку. Он объяснил факты, выразил сожаление, повторил свои извинения. Нынешняя структура проведения церемоний открытия и закрытия была утверждена в декабре, а до Игр осталось всего четыре месяца, поэтому присутствие Сасаки имело решающее значение для успеха церемоний. Кроме того, он внес значительный вклад в организационный комитет Токио-2020. Но, учитывая обстоятельства, я серьезно отнеслась к решению господина Сасаки. Я приняла его отставку. Я выражаю благодарность Сасаки за его предыдущий вклад».
Напомним, Сасаки предложил известной японской актрисе и комику Наоми Ватанабе во время церемонии открытия Игр спуститься сверху в образе свиньи.