Глава оргкомитета Игр в Токио-2020: «Шокирована словами Сасаки – таких проблем не должно быть»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 32
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 8
Футбол
Лига Европы UEFA 20/21
19:55 Арсенал - Олимпиакос 0:1 Окончен
19:55 Мольде - Гранада 2:1 Окончен
19:55 Шахтер - Рома 1:2 Окончен
19:55 Динамо Загреб - Тоттенхэм 3*:0 Окончен
22:00 Вильярреал - Динамо 2:0 Окончен
22:00 Милан - Манчестер Юнайтед 0:1 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Славия Прага 0:2 Окончен
22:00 Янг Бойз - Аякс 0:2 Окончен
Хоккей
КХЛ 20/21
18:30 СКА - Динамо Мск 1:4 Окончен
НХЛ 20/21
01:00 Оттава Сенаторс - Ванкувер Кэнакс 2:3 Окончен
01:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Филадельфия Флайерс 9:0 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс 4:3 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Эдмонтон Ойлерс 3:7 Окончен
04:00 Лос-Анджелес Кингс - Сент-Луис Блюз 4:1 Окончен
04:00 Вегас Голден Найтс - Сан-Хосе Шаркс 5:4 Окончен
УХЛ 20/21
17:30 Краматорск - Донбасс 0:6 Окончен
19:00 Сокол - Кременчуг 1:8 Окончен
Баскетбол
НБА 20/21
01:00 Детройт Пистонс - Торонто Рэпторс 116:112 Окончен
01:00 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс 115:124 Окончен
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Милуоки Бакс 105:109 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Сакраменто Кингз 119:121 Окончен
02:00 Чикаго Буллз - Сан-Антонио Сперс 99:106 Окончен
02:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 117:110 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Голден Стэйт Уорриорз 94:108 Окончен
03:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс 129:104 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Майами Хит 89:85 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс 105:89 Окончен
Суперлига 20/21
19:00 Днепр - Черкасские Мавпы 89:69 Окончен
19:30 Харьковские Соколы - Николаев 68:78 Окончен
Теннис
ATP 2021 (Acapulco, Mexico)
02:00 Dominik Koepfer - Милош Раонич 2:0 Окончен
03:55 Ласло Дйере - Александер Зверев 0:2 Окончен
06:00 Стефанос Циципас - Джон Иснер 2:0 Окончен
нет важных матчей
Хоккей
КХЛ 20/21
18:30 ЦСКА - Локомотив -:- Запланирован
Баскетбол
Суперлига 20/21
18:00 БК Тернополь - Химик -:- Запланирован
19:00 Киев-Баскет - БК Одесса -:- Запланирован
Футбол
Премьер-Лига (Англия) 20/21
18:00 Тоттенхэм - Саутгемптон -:- Запланирован
Серия А (Италия) 20/21
21:45 Интер - Сассуоло -:- Перенесен
Примерa (Испания) 20/21
17:15 Сельта - Реал -:- Запланирован
Хоккей
КХЛ 20/21
16:00 Авангард - Металлург Мг -:- Запланирован
16:00 СКА - Динамо Мск -:- Запланирован
Баскетбол
Суперлига 20/21
14:00 Будивельник - Прометей -:- Запланирован
16:00 Днепр - Николаев -:- Запланирован
16:00 Харьковские Соколы - Черкасские Мавпы -:- Запланирован

Глава оргкомитета Игр в Токио-2020: «Шокирована словами Сасаки – таких проблем не должно быть»

Сэйко Хасимото выразила благодарность экс-креативному директору Олимпиады

Olympics Токио-2020
18 марта 20:11
Глава оргкомитета Игр в Токио-2020: «Шокирована словами Сасаки – таких проблем не должно быть»
Сэйко Хасимото / Фото - euronews.com
Председатель организационного комитета Олимпийских игр в Токио-2020 Сэйко Хасимото поделилась мнением относительно скандала вокруг креативного директора церемонии открытия главных спортивных стартов четырехлетия Хироши Сасаки.

Цитирует Хасимото официальный сайт оргкомитета Токио-2020.

«При просмотре статьи в еженедельнике я была шокирована. Слова были неуместными. Когда я стала президентом оргкомитета, я сделала гендерное равенство одной из наших ключевых инициатив для восстановления всеобщего доверия. На сегодняшний день я стараюсь безотлагательно осуществить эту инициативу. Такого рода проблем быть не должно. Господин Сасаки сообщил мне в среду вечером о своем намерении уйти в отставку. Он объяснил факты, выразил сожаление, повторил свои извинения. Нынешняя структура проведения церемоний открытия и закрытия была утверждена в декабре, а до Игр осталось всего четыре месяца, поэтому присутствие Сасаки имело решающее значение для успеха церемоний. Кроме того, он внес значительный вклад в организационный комитет Токио-2020. Но, учитывая обстоятельства, я серьезно отнеслась к решению господина Сасаки. Я приняла его отставку. Я выражаю благодарность Сасаки за его предыдущий вклад».


Напомним, Сасаки предложил известной японской актрисе и комику Наоми Ватанабе во время церемонии открытия Игр спуститься сверху в образе свиньи.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Генсек оргкомитета Токио-2020: «Думаю, отложить турнир нельзя. Проведение в июле – последний возможный вариант»
Генсек оргкомитета Токио-2020: «Думаю, отложить турнир нельзя. Проведение в июле – последний возможный вариант»
Olympics Токио-2020
В Токио-2020 и Пекине-2022 сборная России будет выступать под новым названием
В Токио-2020 и Пекине-2022 сборная России будет выступать под новым названием
Olympics
«Олимпиаду можно будет провести безопасно». МОК опроверг слухи об отмене Игр в Токио-2020
«Олимпиаду можно будет провести безопасно». МОК опроверг слухи об отмене Игр в Токио-2020
Olympics Токио-2020
Джеймс намерен сыграть на Олимпиаде в Токио-2020
Джеймс намерен сыграть на Олимпиаде в Токио-2020
Баскетбол НБА
Главная надежда украинского бокса на Токио-2020 тренируется с лохматым другом
Главная надежда украинского бокса на Токио-2020 тренируется с лохматым другом
Бокс Аматорский бокс
«Есть шанс выиграть Олимпиаду в нечетный год». Беленюк, Верняев и другие спортсмены – о переносе Токио-2020
«Есть шанс выиграть Олимпиаду в нечетный год». Беленюк, Верняев и другие спортсмены – о переносе Токио-2020
Другие Коронавирус
Беленюк, Горуна и Саладуха из-за карантина не могут полноценно готовиться к Токио-2020
Беленюк, Горуна и Саладуха из-за карантина не могут полноценно готовиться к Токио-2020
Olympics
Вероятный соперник Верняева в Токио-2020 вернется к полноценным тренировкам
Вероятный соперник Верняева в Токио-2020 вернется к полноценным тренировкам
Спортивная гимнастика
Дерюгина назвала претенденток на поездку в Токио-2020
Дерюгина назвала претенденток на поездку в Токио-2020
Художественная гимнастика
Бондаренко: «Мечта – олимпийское золото в Токио-2020»
Бондаренко: «Мечта – олимпийское золото в Токио-2020»
Легкая атлетика
Будущее близко. В сети появился проект главного стадиона Токио-2020
Будущее близко. В сети появился проект главного стадиона Токио-2020
Olympics Токио-2020
Говоров: «Обязательно выступлю в Токио-2020»
Говоров: «Обязательно выступлю в Токио-2020»
Olympics Рио-де-Жанейро-2016
Глава оргкомитета Токио-2020: «Все наши платежи были законными»
Глава оргкомитета Токио-2020: «Все наши платежи были законными»
Olympics

Теги

Токио-2020

Новости: Olympics

Глава оргкомитета Игр в Токио-2020: «Шокирована словами Сасаки – таких проблем не должно быть»
Глава оргкомитета Игр в Токио-2020: «Шокирована словами Сасаки – таких проблем не должно быть»
Токио-2020
18 марта 20:11
Креативный директор Игр в Токио-2020 уволен из-за идеи нарядить актрису в образ «олимпийской свиньи»
Креативный директор Игр в Токио-2020 уволен из-за идеи нарядить актрису в образ «олимпийской свиньи»
Токио-2020
18 марта 17:41
Организаторы Токио-2020 пугают отменой эстафеты Олимпийского огня. Но до этого вряд ли дойдет
Тема дня
Организаторы Токио-2020 пугают отменой эстафеты Олимпийского огня. Но до этого вряд ли дойдет
Токио-2020
17 марта 15:54
Лукашенко – о непризнании МОК своего сына на посту главы НОК: «Бьют сильных, на слабых внимания не обращают»
Лукашенко – о непризнании МОК своего сына на посту главы НОК: «Бьют сильных, на слабых внимания не обращают»
13 марта 19:36
Все новости

Популярные новости

Монфис, кусай локти! Свитолина обнажила грудь во время фотосессии
Монфис, кусай локти! Свитолина обнажила грудь во время фотосессии
Теннис WTA
14 марта 11:53
3
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
07:13
1
Как в России. В Ровно кавказцы спровоцировали массовую драку на турнире по MMA
Как в России. В Ровно кавказцы спровоцировали массовую драку на турнире по MMA
MMA
14 марта 20:55
1
Ноги от ушей! Белодед отправила подписчиков в нокаут фотографией в коротеньких шортах
Ноги от ушей! Белодед отправила подписчиков в нокаут фотографией в коротеньких шортах
Дзюдо
13 марта 09:27
Владимир Кличко отреагировал на смерть Марвина Хаглера
Владимир Кличко отреагировал на смерть Марвина Хаглера
Бокс Профессиональный бокс
16 марта 22:00
Ломаченко расстроил. Он сам не верит в большие бои против Лопеса и Хэйни, но не хочет ничего с этим делать
Тема дня
Ломаченко расстроил. Он сам не верит в большие бои против Лопеса и Хэйни, но не хочет ничего с этим делать
Бокс Профессиональный бокс
17 марта 13:07
Все новости

Анонсы

Жеребьевка Лиги чемпионов. Онлайн трансляция
WEB
Жеребьевка Лиги чемпионов. Онлайн трансляция
13:00
Женский спринт на последнем этапе Кубка мира. Видео трансляция
WEB
Женский спринт на последнем этапе Кубка мира. Видео трансляция
13:30
Жеребьевка Лиги Европы. Онлайн трансляция
WEB
Жеребьевка Лиги Европы. Онлайн трансляция
14:00
Мужской спринт на последнем этапе Кубка мира. Видео трансляция
WEB
Мужской спринт на последнем этапе Кубка мира. Видео трансляция
16:30
Европейский квалификационный турнир на Олимпиаду. Видео трансляция
WEB
Европейский квалификационный турнир на Олимпиаду. Видео трансляция
17:00
Суперлига. «Тернополь» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Тернополь» – «Химик». Видео трансляция
18:00
УПЛ. «Мариуполь» — «Минай». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Мариуполь» — «Минай». Видео трансляция
20 марта 14:00
Еженедельник «Мировой бокс». Видео трансляция
TV
Еженедельник «Мировой бокс». Видео трансляция
20 марта 14:10
УПЛ. «Десна» — «Днепр-1». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Десна» — «Днепр-1». Видео трансляция
20 марта 17:00
УПЛ. «Ворскла» — «Олимпик». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Ворскла» — «Олимпик». Видео трансляция
20 марта 19:30
Кубок Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Видео трансляция
WEB
Кубок Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Видео трансляция
20 марта 19:30
Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция
WEB
Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция
20 марта 21:00
Сражение за вакантный пояс чемпиона мира. Лоуренс Околе – Кшиштоф Гловацки. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за вакантный пояс чемпиона мира. Лоуренс Околе – Кшиштоф Гловацки. Онлайн трансляция
20 марта 23:00
Бой за пояс WBO. Верджил Ортис – Морис Хукер. Онлайн трансляция
WEB
Бой за пояс WBO. Верджил Ортис – Морис Хукер. Онлайн трансляция
21 марта 05:00
Суперлига. «Киев-Баскет» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Киев-Баскет» – «Химик». Видео трансляция
21 марта 14:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
21 марта 16:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
21 марта 18:40
Программа о хоккее – «Ледниковый период»
TV
Программа о хоккее – «Ледниковый период»
22 марта 17:30
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
WEB
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
27 марта 23:00