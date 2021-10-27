Глава РУСАДА: «Украинскому антидопинговому центру хочется пожелать стойкости»
Сегодня, 27 октября, Всемирной антидопинговое агентство (WADA) обвинило Украинский Национальный антидопинговый центр (НАДЦ) в нарушении международного кодекса с 2012 года.
На эту новость отреагировал исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов. Функционера следующее:
«Украинскому антидопинговому центру хочется пожелать стойкости. Всемирное агентство запоздало демонстрирует международную полицейскую беспристрастность на их примере после череды реакционных действий в отношении РУСАДА. К сожалению, это не имеет ничего общего с мерами антидопингового правопорядка. Схема примитивна: информатор – доклад – СМИ. Скоро такая связка когнитивно станет безразлична для мирового спорта.
Янгеру стоит придумать что-то иное, больше обращать внимание на качество материала и информаторов, да и вообще поменять гештальт. Украинцам желаю в ближайшее время провести внутреннее расследование и выработать прочную правовую стратегию защиты».
Накануне стало известно, что директор НАДЦ и его заместитель подали в отставку.
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