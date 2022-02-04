Главный тренер сборной объяснил выбор состава на смешанную эстафету Олипиады-2022

Урош Велепец / фото - biathlon.com.ua

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал о подготовке национальной команды к смешанной эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине, а также объяснил выбор состава на гонку.

Мы подходили к Олимпиаде с мнением, что Билосюк и Джима будут бежать смешанную эстафету. Таков был план. На прошлом чемпионате мира были четвертыми в таком составе, проиграли всего несколько секунд до медали. Готовились к этому сценарию, но Билосюк получила положительный тест на коронавирус и заставил думать иначе, решать с другими девушками, искать, кто из них в лучшей форме. Решили поставить другую эстафету.

О составе на смешанную эстафету и Блашко в статусе запасной

Да, рассматривали именно Блашко, Петренко и Семеренко (взамен Билосюк). Петренко после болезни сейчас только месяц тренируется и программа жесткая, поскольку Билосюк нет и девушки будут бежать в опорную программу. Решили не включать Петренко в эстафету, чтобы она могла сосредоточиться на индивидуальной гонке. Блашко – запасная, поскольку мало что может случиться с этим COVID-19. Каждый вечер ждем новых [положительных тестов], но вчера и сегодня все спокойно, надеемся, что так и останется. Поэтому Семеренко и Джима (стартуют), Блашко – запасная. Сегодня заявка будет такой, завтра – увидим.