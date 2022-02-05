Главный тренер сборной Украины по лыжным гонкам: «Девочки показали не тот результат, на который были готовы»

Александр Пуцко / фото - НОК

Главный тренер сборной Украины по лыжным гонкам Александр Пуцко прокомментировал результаты украинок в скиатлоне и рассказал, что случилась с Викторией Олех.

Марина Анцибор была посеяна на 44-ю позицию, недалеко от нее Юлия Кроль, поэтому примерно этого и ожидали. Перемерзший снег, высота, погодные условия, конечно, повлияли на скорость даже топовых спортсменов. Но на Олимпийских играх не бывает легких трасс. Впереди у нас спринт, индивидуальная гонка. Сделаем выводы и постараемся показать наилучший результат. Главное, чтобы все были здоровы и мы смогли принять участие еще в эстафете.

Виктория Олех сражалась сама с собой. На первом круге увидел, что у нее пошла носом кровь, что очень меня испугало. Посоветовал сойти с дистанции, но она не остановилась – продолжила борьбу и дошла до конца».