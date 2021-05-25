Госдепартамент США призвал американцев не посещать Японию

В «Стране восходящего солнца» с 23 июля по 8 августа пройдут Олимпийские игры

Фото: kyodonews.net

Госдепартамент США призвал американских граждан не посещать Японию из-за пандемии COVID-19.



Однако в Токио, где с 23 июля по 8 августа пройдут Олимпийские игры, рассчитывают, что это не повлияет на участие сборной США в соревнованиях, сообщает Kyodo.

Об этом заявил министр иностранных дел Тосимицу Мотэги:

Я выяснил у правительства США, что решение призвать граждан не ездить в Японию и отправка американских спортсменов не связаны. Путешествие из США в Японию не запрещено, когда это необходимо. Я знаю, что позиция США не изменилась – они поддержат решение японского правительства провести Олимпиаду и Паралимпиаду.

Напомним, что уже 75% участников Токио-2020 получили прививки от COVID-19. Отметим, что власти Японии разрешили местным болельщикам посещать Олимпийские Игры-2020.