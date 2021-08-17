Тренер Ашрам – о протестах россиян в Токио-2020: «Это действительно неприятная ситуация, когда люди не умеют достойно проигрывать»
Губернатор Токио: «Проведем безопасную Паралимпиаду, исходя из опыта Олимпийских игр»
Юрико Коикэ – о борьбе с распространением COVID-19 перед грядущими стартами
18:58
Юрико Коикэ / Фото - asiasociety.orgГубернатор Токио Юрико Коикэ рассказала о подготовки столицы Японии к Паралимпийским играм-2020.
«Мы проведем безопасную Паралимпиаду, исходя из опыта организации Олимпийских игр. Как и на прошедших соревнованиях, прибывшие иностранцы будут регулярно проходить тестирования на заражение и находиться в изоляции от окружающих. Кроме того, мы будем предпринимать меры по предотвращению распространения инфекции с учетом особых потребностей паралимпийцев. Мы сделали городскую инфраструктуру более доступной, убрав, где было возможно, ступени и установив лифты».
Напомним, Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.
Накануне организаторы Паралимпиады сообщили, какие ограничения будут на предстоящих Играх-2020 из-за сложной эпидемиологической обстановки в Японии.