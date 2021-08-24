Губерниев: «Украинским паралимпийцам приказали покинуть церемонию открытия Игр, чтобы не стоять с россиянами»

Российский комментатор ссылается на спортсменов команды РОК

Дмитрий Губерниев / фото - Матч ТВ

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал в прямом эфире канала Матч ТВ о скандале на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио. По информации журналиста, украинским спортсменом запретили стоять рядом с россиянами.

«Хоть стой, хоть падай. Наши спортсмены сообщают. Рядом со сборной Украины расположилась российская команда. Естественно, мы поприветствовали украинскую делегацию и так далее. А дальше началось. Руководитель Паралимпийского комитета Украины в приказном порядке дал своим спортсменам команду уходить. Дескать, всем надо отдыхать, потому что рядом представители сборной России. Это вообще что происходит? Вы представляете, до какой степени маразма можно дойти спортивным руководителям Украины?»

Позже Дмитрий выступил с обновленной информацией. Комментатор отметил, что не все украинские паралимпийцы выполнили требования начальства.

«Слава богу, что далеко не все спортсмены прислушались к руководителю Паралимпийского комитета Украины. Все-таки остались украинские спортсмены рядом с нашими — на трибунах. Вот это очень важно. Молодцы, уважаемые друзья. Просто молодцы. Я могу лишь еще раз поддержать замечательных спортсменов Украины».

Паралимпийские игры, в которых примут участие до 4400 спортсменов со всего мира, стартуют сегодня, 24 августа. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября.

Отметим, что в паралимпийской деревне уже были обнаружены случаи заражения коронавирусом.