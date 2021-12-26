Гуцтайт: «Государство сделало все, чтобы сборная Украины подготовилась к Олимпиаде-2022»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 13
Завтра 13
Развернуть Свернуть
Хоккей (1 событие из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
15:00 Мариуполь - Краматорск 2:4 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
19:00 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 101:87 Окончен
21:30 Милуоки Бакс - Бостон Селтикс 117:113 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Лидс : Перенесен
17:00 Манчестер Сити - Лестер -:- Запланирован
17:00 Тоттенхэм - Кристал Пэлас -:- Запланирован
17:00 Вест Хэм - Саутгемптон -:- Запланирован
17:00 Норвич - Арсенал -:- Запланирован
19:30 Астон Вилла - Челси -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 6) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
21:00 Финляндия - Германия -:- Запланирован
23:30 Россия - Швеция -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
13:00 Белый Барс - СК Сокол -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
00:00 Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз 107:116 Окончен
03:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Бруклин Нетс 115:122 Окончен
05:30 Юта Джаз - Даллас Маверикс 120:116 Окончен
22:30 Майами Хит - Орландо Мэджик -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 1) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 11) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Чехия - Канада -:- Запланирован
04:30 США - Словакия -:- Запланирован
21:00 Австрия - Финляндия -:- Запланирован
23:30 Россия - Швейцария -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
01:00 Кливленд Кавальерс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:00 Сан-Антонио Сперс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс -:- Запланирован

Гуцтайт: «Государство сделало все, чтобы сборная Украины подготовилась к Олимпиаде-2022»

Министр молодежи и спорта – о перспективах «сине-желтых» на играх в Пекине
Olympics Пекин-2022
07:41
Гуцтайт: «Государство сделало все, чтобы сборная Украины подготовилась к Олимпиаде-2022»
Вадим Гутцайт / фото - УП

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт высказался о предстоящих Олимпийских играх-2022 в Пекине, а также оценил шансы «сине-желтых» на медали.

До зимней Олимпиады в Пекине – буквально месяц. Медиа, в том числе зарубежные, цитируют аналитиков Gracenote…

Что у нас не будет медалей.

У нас не будет медалей, и нас не будет в топ-20. Как вы оцениваете такой прогноз?

Еще Олимпиада не началась и у нас еще продолжается подготовка. У нас есть такие виды спорта, на которые мы делаем ставки, и надеемся, что наши спортсмены будут выступать успешно.

Заранее говорить, что медалей не будет – нельзя. Я понимаю, что зимние Олимпийские игры – не летние, и у нас есть трудности с базами подготовки, почти все готовятся за границей. Но я верю в каждого спортсмена и вижу, что каждый способен. Я понимаю, что есть виды спорта, например, биатлон или фристайл, где мы рассчитываем, что мы будем видеть наших ребят и девушек на пьедестале. Поэтому я верю, что медали будут, какого сорта – мы увидим.

Прогноза собственного не даете?

Прогноза о том, сколько медалей будет, я и перед летней Олимпиадой не давал, и сейчас не буду давать. Я могу сказать одно, что государство сделало все, чтобы команды подготовились. Все полностью обеспечены тренировочным процессом: в Украине, за границей. Закупили оборудование.

Я собирал всех президентов федераций зимних видов спорта, всех главных тренеров еще месяца полтора назад. Спрашивал, какие есть проблемы, что необходимо, чего недостаточно. Может быть, нескромно, но все сказали, что такого года по финансированию перед зимней Олимпиадой еще не было. То есть государство, в лице министерства, сделало все, что возможно. Теперь уже будем смотреть, как наши тренеры подготовили наших спортсменов.

Напомним, ранее Гутцайт заявил, что не поедет на ОИ, чтобы не занимать место какого-то спортсмена.

Источник: Слово i Дiло Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вадим Гутцайт Пекин-2022

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Минспорта до сих пор не расплатилось за строительство «Арены Львов» и НСК «Олимпийский»
Минспорта до сих пор не расплатилось за строительство «Арены Львов» и НСК «Олимпийский»
Другие
08:58
Гутцайт: «Не поеду на Олимпиаду в Пекин, чтобы не занимать чье-то место»
Гутцайт: «Не поеду на Олимпиаду в Пекин, чтобы не занимать чье-то место»
Olympics Пекин-2022
25 декабря 08:44
2
Кросби: «Очень жаль ребят из НХЛ, ведь шанса сыграть на Олимпиаде больше может и не быть»
Кросби: «Очень жаль ребят из НХЛ, ведь шанса сыграть на Олимпиаде больше может и не быть»
Olympics Пекин-2022
24 декабря 07:52
1
Гутцайт: «Если мы привезем из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, то это уже будет хорошо»
Гутцайт: «Если мы привезем из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, то это уже будет хорошо»
Olympics Пекин-2022
23 декабря 08:39
Гутцайт о заявке на проведение Олимпиады: «Это не самоцель. Главное – это новые центры зимних видов спорта»
Гутцайт о заявке на проведение Олимпиады: «Это не самоцель. Главное – это новые центры зимних видов спорта»
Olympics
23 декабря 07:54
Гутцайт о расследовании WADA: «Дело скорее в непрофессионализме, чем в сокрытии запрещенных препаратов»
Гутцайт о расследовании WADA: «Дело скорее в непрофессионализме, чем в сокрытии запрещенных препаратов»
Другие
23 декабря 07:34

Новости: Olympics

Гуцтайт: «Государство сделало все, чтобы сборная Украины подготовилась к Олимпиаде-2022»
Гуцтайт: «Государство сделало все, чтобы сборная Украины подготовилась к Олимпиаде-2022»
Пекин-2022
07:41
Гутцайт: «Не поеду на Олимпиаду в Пекин, чтобы не занимать чье-то место»
Гутцайт: «Не поеду на Олимпиаду в Пекин, чтобы не занимать чье-то место»
Пекин-2022
25 декабря 08:44
Три исторических вида спорта хотят убрать из Олимпиады, среди них и бокс. Какова ситуация, насколько все критично?
Тема дня Три исторических вида спорта хотят убрать из Олимпиады, среди них и бокс. Какова ситуация, насколько все критично?
24 декабря 11:20
Гутцайт: «Если мы привезем из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, то это уже будет хорошо»
Гутцайт: «Если мы привезем из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, то это уже будет хорошо»
Пекин-2022
23 декабря 08:39
Федерация хоккея Канады: «Мы разочарованы тем, что не сможем создать команду на Пекин из наших лучших игроков НХЛ»
Федерация хоккея Канады: «Мы разочарованы тем, что не сможем создать команду на Пекин из наших лучших игроков НХЛ»
Пекин-2022
23 декабря 07:58
Гутцайт о заявке на проведение Олимпиады: «Это не самоцель. Главное – это новые центры зимних видов спорта»
Гутцайт о заявке на проведение Олимпиады: «Это не самоцель. Главное – это новые центры зимних видов спорта»
23 декабря 07:54
Гутцайт: «Все новые спортивные объекты в Украине будут соответствовать международным стандартам»
Гутцайт: «Все новые спортивные объекты в Украине будут соответствовать международным стандартам»
22 декабря 18:04
Определены топ-10 лучших атлетов Украины в 2021 году
Определены топ-10 лучших атлетов Украины в 2021 году
21 декабря 12:51
Источник: Игроки НХЛ не примут участие в Олимпийских играх-2022
Источник: Игроки НХЛ не примут участие в Олимпийских играх-2022
Пекин-2022
20 декабря 09:39
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
24
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
42
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
26
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Теннис
19 декабря 10:25
5
Все новости