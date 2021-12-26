Гуцтайт: «Государство сделало все, чтобы сборная Украины подготовилась к Олимпиаде-2022»

Вадим Гутцайт / фото - УП

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт высказался о предстоящих Олимпийских играх-2022 в Пекине, а также оценил шансы «сине-желтых» на медали.

Что у нас не будет медалей.

У нас не будет медалей, и нас не будет в топ-20. Как вы оцениваете такой прогноз?

Еще Олимпиада не началась и у нас еще продолжается подготовка. У нас есть такие виды спорта, на которые мы делаем ставки, и надеемся, что наши спортсмены будут выступать успешно.

Заранее говорить, что медалей не будет – нельзя. Я понимаю, что зимние Олимпийские игры – не летние, и у нас есть трудности с базами подготовки, почти все готовятся за границей. Но я верю в каждого спортсмена и вижу, что каждый способен. Я понимаю, что есть виды спорта, например, биатлон или фристайл, где мы рассчитываем, что мы будем видеть наших ребят и девушек на пьедестале. Поэтому я верю, что медали будут, какого сорта – мы увидим.

Прогноза собственного не даете?

Прогноза о том, сколько медалей будет, я и перед летней Олимпиадой не давал, и сейчас не буду давать. Я могу сказать одно, что государство сделало все, чтобы команды подготовились. Все полностью обеспечены тренировочным процессом: в Украине, за границей. Закупили оборудование.

Я собирал всех президентов федераций зимних видов спорта, всех главных тренеров еще месяца полтора назад. Спрашивал, какие есть проблемы, что необходимо, чего недостаточно. Может быть, нескромно, но все сказали, что такого года по финансированию перед зимней Олимпиадой еще не было. То есть государство, в лице министерства, сделало все, что возможно. Теперь уже будем смотреть, как наши тренеры подготовили наших спортсменов.

Напомним, ранее Гутцайт заявил, что не поедет на ОИ, чтобы не занимать место какого-то спортсмена.