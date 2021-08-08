Гутцайт: «19 медалей – это реально большой успех Украины»

Вадим Гутцайт / Фото: sport.gov.ua

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в эфире Студии Олимпийские игры на UA: Перший высказался о выступлении сборной Украины в Токио-2020.



Да, нам не повезло иметь больше золотых медалей. Поражение Александра Хижняка для всех нас, для всей Украины – это было очень болезненное поражение. Мы на 100% ждали от него золото, все к этому шло. Я был на его полуфинале, когда у него был очень сложный бой. Он победил, это, как говорили, был золотой бой за первое место.

Мы понимали, что он будет чемпионом, поскольку бразилец был ему по силам. Но так случилось. Но надо смотреть, что 19 наград, 19 медалей мы получили. Мы в первой двадцатке по количеству медалей, мы заняли 16-е место в зачете всех стран. 206 участников Олимпийских игр, а мы – 16-е по медалям. Я считаю, что это успех.

Нужно об этом говорить, нужно об этом кричать, благодарить всех наших спортсменов, тренеров. Я хочу поблагодарить все наше украинское спортивное сообщество, что нас поддерживали. Хочу поблагодарить всех украинцев, мы чувствовали эту поддержку. Мне звонили, писали, мы чувствовали, что все болели.

Например, вчера меня остановила полиция и говорят, мол, как жаль, что проиграл Хижняк. Но при этом бронза в артистическом плавании. Так что все болели, все смотрели, очень приятно, когда вся страна болеет за наших спортсменов».