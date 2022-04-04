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Гутцайт: «90-95% мирового спорта отстранили от соревнований россию и беларусь»

Функционер считает, что послаблений не будет, пока война не закончится
Olympics
04 апреля 18:00
Гутцайт: «90-95% мирового спорта отстранили от соревнований россию и беларусь»
Фото: Facebook

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью «Факти ICTV» рассказал, как мировое спортивное сообщество выступает против стран-агрессоров:

Если брать 100 % мирового спорта, процентов 90-95 отстранили рф и белорусь от соревнований. Это реальный удар по спорту этих стран. россия сильна в спорте, так что для них это удар. Они должны понимать, что если убивают наших граждан, детей, воинов, то спорт не вне политики.

Они все должны отнестись с пониманием и сказать свое слово, выступить за остановку войны. Если они молчат, поддерживают ее, то не может быть никакой возможности для них принимать участие в соревнованиях.

Длительность санкций зависит от того, сколько продлится война. Если она закончиться, то меры пресечения будут пересмотрены. МОК еще с первого дня порекомендовал всем олимпийским федерациям отстранить всех россиян и белорусов от соревнований. Все соревнования с 2022 по 2024 год, которые должны были пройти в россии, были перенесены. Так что идет полный спортивный бойкот, и они нигде не участвуют.

Это для нас очень важно. В Олимпийской Хартии написано, что спорт вне политики. Но такого больше нет. Мы видим спортивных гимнастов, которые выходят с буквой Z (символом вторжения российских войск на территорию Украины – XSPORT). Это уже спорт в политике.

Американский супертяж заявил, что Александр Усик (19-0, 13 KO) травмировался и не будет драться с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Олег Шумейко-младший
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