Гутцайт: «90-95% мирового спорта отстранили от соревнований россию и беларусь»

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Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью «Факти ICTV» рассказал, как мировое спортивное сообщество выступает против стран-агрессоров:



Они все должны отнестись с пониманием и сказать свое слово, выступить за остановку войны. Если они молчат, поддерживают ее, то не может быть никакой возможности для них принимать участие в соревнованиях.

Длительность санкций зависит от того, сколько продлится война. Если она закончиться, то меры пресечения будут пересмотрены. МОК еще с первого дня порекомендовал всем олимпийским федерациям отстранить всех россиян и белорусов от соревнований. Все соревнования с 2022 по 2024 год, которые должны были пройти в россии, были перенесены. Так что идет полный спортивный бойкот, и они нигде не участвуют.

Это для нас очень важно. В Олимпийской Хартии написано, что спорт вне политики. Но такого больше нет. Мы видим спортивных гимнастов, которые выходят с буквой Z (символом вторжения российских войск на территорию Украины – XSPORT). Это уже спорт в политике.