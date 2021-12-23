Гутцайт: «Если мы привезем из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, то это уже будет хорошо»

Вадим Гутцайт / Фото: Главков

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал о планах сборной Украины на зимние Олимпийские игры в Пекине.



Уверяю, что со стороны министерства сделано все необходимое для их подготовки. У наших биатлонистов есть все. Теперь слово за ними и их тренерами. Ну, и пожелаю им немного удачи. Так же талан не помешает и нашим фристайлистам, которые в начале зимы намного успешнее биатлонистов. Я разговаривал с главным тренером сборной по фристайлу Энвером Аблаевым и тот говорит, что его подопечные хорошо готовы и нацелены на результат.

К сожалению, сегодня Пекин закрыл все олимпийские объекты. Говорят, это все из-за COVID-19. Я понимаю, что спортивный мир возмущается и считает, что китайцы делают все под себя. Однако, коронавирус никуда не исчез, поэтому лучше иногда перегнуть палку. Я лично тяжело переболел COVID-19, поэтому знаю, что это такое».