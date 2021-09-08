Гутцайт: «Инцидент с Магучих стал примером того, как относиться к спортсменам из России»

Министр молодежи и спорта Украины стал на сторону паралимпийца Цветова

Вадим Гутцайт / Фото - Facebook Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью YouTube-каналу Hromadske выразил свое мнение относительного того, что титулованная украинка Ярослава Магучих сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене на Играх в Токио, а паралимпиец Игорь Цветов отказался фотографироваться со спортсменами ПКР.



«Мне, как министру, ближе, что наши спортсмены стояли на пьедестале. Магучих – бронзовый призер Олимпиады и мы ее уважаем за это. Наверное она так радовалась. Так всегда на чемпионатах мира, Европы... Это был опыт. Наши паралимпийцы ехали уже после Олимпиады. И это стало примером, как относится к спортсменам из России. Вы видели, что мы встречали Магучих. Она очень воспитанная, все понимает. Так случилось, у нее были такие эмоции. Мы работаем над этим вопросом. После Олимпиады у нас была встреча с Ярославой, мы пообщались, она все понимает. И с другими спортсменами, с главами федераций общались, чтобы они тоже работали над этим. Это просто пример того, что нужно контролировать эмоции на соревнованиях».



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Владимир Кириченко