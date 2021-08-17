Гутцайт: «Будем давить на Магучих, ей предложат деньги и она поедет»
Гутцайт: «Многие лицензионные турниры проходят в РФ. Не будем туда ездить, тоже будут кричать о «зраде»
Отказ от участия может уменьшить количество медалей на Олимпиаде
09:52
Вадим Гутцайт / Фото: Эльдар Сахман
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт объяснил, почему украинские спортсмены едут на турниры в Россию:
Многие лицензионные соревнования к Олимпиаде проходят в Российской Федерации. Если бы мы туда не поехали, то потом бы не поехали на Олимпиаду. Потом еще были бы меньше делегации, как результат еще меньше медалей. Что нам делать? Закрыть спорт? К примеру, Игорь Рейзлин завоевал бронзовую награду, но он, возможно, бы не попал на Олимпийские игры, если бы за три месяца до того они не поехали на первые и последние в этом году лицензионные соревнования, которые проходили в Казани. Все бы кричали «измена», что еще меньше медалей.
Напомним, что Гутцайт призвал не критиковать прыгунью в высоту Ярославу Магучих.