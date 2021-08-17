Гутцайт: «Многие лицензионные турниры проходят в РФ. Не будем туда ездить, тоже будут кричать о «зраде»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 13
Завтра 7
Футбол (2 события из 3) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Вильярреал - Гранада 0:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец 2:3 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ред Булл Зальцбург - Брондбю -:- Запланирован
22:00 Монако - Шахтер -:- Запланирован
22:00 Шериф - Динамо Загреб -:- Запланирован
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Црвена Звезда - Клуж -:- Запланирован
Теннис (9 событий из 58) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
04:00 Ришар Гаске - Энди Маррей 0:2 Окончен
04:25 Кевин Андерсон - Карен Хачанов 0:2 Окончен
18:00 Григор Димитров - Роберто Баутиста-Агут -:- Запланирован
19:20 Джон Иснер - Камерон Норри -:- Запланирован
19:20 Аслан Карацев - Марин Чилич -:- Запланирован
20:40 Душан Ладжович - Гаэль Монфис -:- Запланирован
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
18:00 Анастасия Павлюченкова - Бернарда Пера -:- Отменен
18:00 Магда Линетте - Симона Халеп -:- Запланирован
19:15 Саманта Стосур - Елена Рябыкина -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Янг Бойз - Ференцварош -:- Запланирован
22:00 Бенфика - ПСВ -:- Запланирован
22:00 Мальме - Лудогорец -:- Запланирован
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Селтик - АЗ Алкмаар -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Динамо -:- Запланирован
Теннис (2 события из 8) показать все
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
00:00 Кэти Макнейли - Даяна Ястремская -:- Запланирован
02:00 Людмила Самсонова - Виктория Азаренко -:- Запланирован

Гутцайт: «Многие лицензионные турниры проходят в РФ. Не будем туда ездить, тоже будут кричать о «зраде»

Отказ от участия может уменьшить количество медалей на Олимпиаде
Olympics
09:52
Гутцайт: «Многие лицензионные турниры проходят в РФ. Не будем туда ездить, тоже будут кричать о «зраде»
Вадим Гутцайт / Фото: Эльдар Сахман

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт объяснил, почему украинские спортсмены едут на турниры в Россию:

Многие лицензионные соревнования к Олимпиаде проходят в Российской Федерации. Если бы мы туда не поехали, то потом бы не поехали на Олимпиаду. Потом еще были бы меньше делегации, как результат еще меньше медалей. Что нам делать? Закрыть спорт? К примеру, Игорь Рейзлин завоевал бронзовую награду, но он, возможно, бы не попал на Олимпийские игры, если бы за три месяца до того они не поехали на первые и последние в этом году лицензионные соревнования, которые проходили в Казани. Все бы кричали «измена», что еще меньше медалей.

Напомним, что Гутцайт призвал не критиковать прыгунью в высоту Ярославу Магучих.

Источник: interfax.com.ua Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вадим Гутцайт

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Гутцайт: «Без турнира в Казани не было бы медали Рейзлина на Олимпиаде»
Гутцайт: «Без турнира в Казани не было бы медали Рейзлина на Олимпиаде»
Olympics Токио-2020
11:25
Гутцайт: «Харлан предлагали миллионы долларов в другой стране, но она видит себя только на родине»
Гутцайт: «Харлан предлагали миллионы долларов в другой стране, но она видит себя только на родине»
Фехтование
11:04
Гутцайт: «Будем давить на Магучих, ей предложат деньги и она поедет»
Гутцайт: «Будем давить на Магучих, ей предложат деньги и она поедет»
Легкая атлетика
16 августа 14:58
7
Гутцайт: «Мы работаем и на массовый спорт»
Гутцайт: «Мы работаем и на массовый спорт»
Другие
16 августа 14:36
Гутцайт: «Есть вопросы к некоторым федерациям. Потому что нет внимания к спортсменам, нет понимания спортсменов»
Гутцайт: «Есть вопросы к некоторым федерациям. Потому что нет внимания к спортсменам, нет понимания спортсменов»
Olympics Токио-2020
16 августа 14:06
Гутцайт: «Мои заместители поехали по гостевой квоте, которая не пересекается с тренерской»
Гутцайт: «Мои заместители поехали по гостевой квоте, которая не пересекается с тренерской»
Olympics Токио-2020
12 августа 15:34
1

Новости: Olympics

Гутцайт: «Многие лицензионные турниры проходят в РФ. Не будем туда ездить, тоже будут кричать о «зраде»
Гутцайт: «Многие лицензионные турниры проходят в РФ. Не будем туда ездить, тоже будут кричать о «зраде»
09:52
Сборная Афганистана пропустит Паралимпийские игры-2020
Сборная Афганистана пропустит Паралимпийские игры-2020
Токио-2020
07:50
Организаторы Паралимпиады-2020 сообщили, будут ли допущены зрители на Игры
Организаторы Паралимпиады-2020 сообщили, будут ли допущены зрители на Игры
Токио-2020
16 августа 18:12
Гутцайт: «Есть вопросы к некоторым федерациям. Потому что нет внимания к спортсменам, нет понимания спортсменов»
Гутцайт: «Есть вопросы к некоторым федерациям. Потому что нет внимания к спортсменам, нет понимания спортсменов»
Токио-2020
16 августа 14:06
Львов просит у Минобороны спорткомплекс СКА. Там хотят сделать базу для подготовки спортсменов
Львов просит у Минобороны спорткомплекс СКА. Там хотят сделать базу для подготовки спортсменов
16 августа 12:49
Россия готовит заявку на проведение Олимпийских игр-2036
Россия готовит заявку на проведение Олимпийских игр-2036
16 августа 08:57
Львов подарит квартиры трём своим олимпийским призерам
Львов подарит квартиры трём своим олимпийским призерам
Токио-2020
12 августа 17:58
Отмывание денег и другие нарушения. США ввели санкции против НОК Беларуси
Отмывание денег и другие нарушения. США ввели санкции против НОК Беларуси
11 августа 09:45
Известен огромный бюджет Олимпийских игр в Париже
Известен огромный бюджет Олимпийских игр в Париже
10 августа 19:55
Все новости

Популярные новости

Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
11
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости