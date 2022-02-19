Гутцайт: «Смотрим, как ввезти и провести Олимпиаду-2030 в Украине»
Гутцайт: «Мы работаем с местными властями, чтобы построить новый трамплин в Николаеве»
Министр молодежи и спорта Украины – о результате команды на зимних Играх-2022
14:28
Вадим Гутцайт / Фото - FacebookМинистр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился мнением относительно выступления команды на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
«Мы работаем с местными властями, чтобы построить новый трамплин в Николаеве. Серебряная награда? Медаль – это всегда удача. Мы все радуемся и благодарим наших спортсменов. Подготовка к соревнованиям проходила сложно, само пребывание тоже было нелегким: вы видели количество положительных тестов у наших спортсменов. Команда наших фристайлеров достойно выступила. К сожалению, коронавирус помешал нам выступить в еще одной дисциплине, где бы мы были конкурентоспособными и боролись бы за медали».
«Приветствую Александра (Абраменко), всю команду. У нас есть медаль, к сожалению, не две, не три. Над этим нужно работать. В первую очередь нужно обеспечить им материально-техническую составляющую для тренировок».
Напомним, единственную медаль в копилку сборной Украины в Пекине-2022 положил фристайлист Александр Абраменко.