Гутцайт: «Надо понимать, что на соревнованиях Россия – конкуренты. Это страна, с которой мы воюем»
''Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о рекомендациях украинских олимпийцам по поводу общения с россиянами.
«Я говорил и буду говорить – спорт вне политики. Олимпиады должны быть выше политики. Но сейчас мы видим провокации, случающиеся с нашими спортсменами.
Поэтому мы проводили патриотическое онлайн-совещание для спортсменов и тренеров, дали рекомендации, как себя вести. Чтобы не стояли рядом с русскими спортсменами, не делали фото.
Восемь лет война идет, сейчас это еще обострение ситуации на границе. Потому очень важно, чтобы наши спортсмены реально контролировали эмоции в таких ситуациях.
О позиции Александра Абраменко, который заявил, что не будет сторониться россиян, если попадет с ними на пьедестал.
«Мы рекомендуем, заставить я не могу. Но если так себя будут вести, то я вообще не понимаю. Как не понимать, что происходит между нашими странами?
Мне очень жаль, потому что мы видим, сколько погибает наших ребят. Я понимаю, что есть дружба много лет между спортсменами, тренирующимися вместе. Но надо понимать, что на соревнованиях это конкуренты. Это страна, с которой мы воюем. Необходимо разделять».
Об отношении спортсменов к рекомендациям.
«Никто из спортсменов не сказал, что чего-то не понимает. Все согласились и услышали от нас этот месседж. Нужно контролировать ситуацию, чтобы не было никаких провокаций».
О настрое команды.
«Настроение – ехать на Олимпийские игры и побеждать. Все! Ничего не будет происходить. Надеемся, что не будет никакой войны. Все со временем кончится. Для нас очень важно, чтобы наши спортсмены ехали и побеждали».
Напомним, Гутцайт также рассказал, сколько потратили на подготовку к Олимпийским играм в Пекине.