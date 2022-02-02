Гутцайт: «Надо понимать, что на соревнованиях Россия – конкуренты. Это страна, с которой мы воюем»

Вадим Гутцайт / Фото: Фокус

''Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о рекомендациях украинских олимпийцам по поводу общения с россиянами.



Поэтому мы проводили патриотическое онлайн-совещание для спортсменов и тренеров, дали рекомендации, как себя вести. Чтобы не стояли рядом с русскими спортсменами, не делали фото.

Восемь лет война идет, сейчас это еще обострение ситуации на границе. Потому очень важно, чтобы наши спортсмены реально контролировали эмоции в таких ситуациях.