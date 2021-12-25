Гутцайт: «Не поеду на Олимпиаду в Пекин, чтобы не занимать чье-то место»
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал предстоящую Олимпиаду в Пекине, а также рассказал о том, сколько спортсменов поедет от страны поедет на Игры в этот раз.
В прошлый раз на зимнюю Олимпиаду ездило 34 спортсмена и 25 тренеров…
Мы на сегодняшний день уже имеем порядка 34-35 лицензий. И соревнования по завоеванию лицензий еще идут, поэтому я надеюсь, что к этому списку прибавится еще минимум 10 спортсменов. По лицензиям будет гораздо лучше, чем на предыдущих Играх.
И тренеров тоже будет больше?
Чем больше попадает спортсменов, тем больше у нас есть квот на то, чтобы было больше тренеров, больше массажистов, больше врачей… Но, опять же, по квоте, которую нам дает Международный олимпийский комитет. У нас нет квоты такой, чтобы везти столько людей, сколько мы хотим.
Вы поедете?
Нет.
По каким соображениям?
Чтобы не занимать чье-то место. Хотя я уверен, что место министра спорта, наверное, идет отдельной строкой. Но, во-первых, очень много работы здесь, и действительно, чтоб больше поехало специалистов, которые бы там действительно помогали, и меньше зрителей.
Напомним, Гутцайт рассказал о «плане минимум» на Олимпийские игры.