Гутцайт: «Не поеду на Олимпиаду в Пекин, чтобы не занимать чье-то место»

Вадим Гутцайт / фото - Facebook политика

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал предстоящую Олимпиаду в Пекине, а также рассказал о том, сколько спортсменов поедет от страны поедет на Игры в этот раз.

Мы на сегодняшний день уже имеем порядка 34-35 лицензий. И соревнования по завоеванию лицензий еще идут, поэтому я надеюсь, что к этому списку прибавится еще минимум 10 спортсменов. По лицензиям будет гораздо лучше, чем на предыдущих Играх.

И тренеров тоже будет больше?

Чем больше попадает спортсменов, тем больше у нас есть квот на то, чтобы было больше тренеров, больше массажистов, больше врачей… Но, опять же, по квоте, которую нам дает Международный олимпийский комитет. У нас нет квоты такой, чтобы везти столько людей, сколько мы хотим.

Вы поедете?

Нет.

По каким соображениям?

Чтобы не занимать чье-то место. Хотя я уверен, что место министра спорта, наверное, идет отдельной строкой. Но, во-первых, очень много работы здесь, и действительно, чтоб больше поехало специалистов, которые бы там действительно помогали, и меньше зрителей.