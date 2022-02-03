Гутцайт: «Не только министр должен отвечать за провал сборной на ОИ»

Вадим Гутцайт / фото - Главком

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о кадровой чистке в тренерском штабе сборной после Олимпийских игр-2020 в Токио, а также о том, кто должен нести наказание в случае провала национальной команды на Играх.

Потому что были использованы бюджетные средства, а результатов нет, ничего нет. Потому и поплатились тренеры. Мы просто сменили тех, кто сможет подготовить команду в Париж, до которого сейчас почти 2,5 года осталось, а не четыре, как всегда. Просто нет времени на отдых.

Выходит, после Пекина тоже должны быть радикальные изменения среди тренеров. Бюджетные средства потратили, а медалей не предполагается.

Посмотрим, все возможно. Во всех спортсменов, поехавших в Пекин, вложено много средств – создавались все условия, закупалось оборудование, проводились учебно-тренировочные сборы. Необходимо отвечать за это.

Не только министр должен отвечать, когда есть провал на Олимпийских играх, но и тренеры с президентами федераций. Если конкретнее – отвечать должны тренерские составы, которые готовят команды. Когда команда или спортсмен побеждает – все кричат, что они молодцы. А когда проигрывает, кто один стоит перед журналистами и всей страной? Министр. Рассказывает что, почему и как.

Но министерство отвечает за спортивную политику, которую формирует. Закупает оборудование, занимается инфраструктурой, предоставляет средства для подготовки сборных команд. Но у сборных есть еще федерации, работающие вместе с министерством. Они взяли на себя ответственность готовить спортсменов за бюджетные средства. Поэтому нужно, чтобы радовались и отвечали все.