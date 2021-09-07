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Гутцайт: «Ни один президент федерации, спортсмены которой не принесли медалей, не извинился публично»

Министр молодежи и спорта Украины – о смене наставников в федерациях
Olympics
15:17
Гутцайт: «Ни один президент федерации, спортсмены которой не принесли медалей, не извинился публично»
Вадим Гутцайт / Фото - naspravdi.today
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью на YouTube-канале «Бегущий Банкир» высказался о возможной смене главных тренеров во многих федерациях.

Что будете делать по смене тренеров?

«Ну и спортсменов нам нужно посмотреть. Будут проведены конкурсы. Федерации будут давать рекомендации, но я уже объяснил их президентам – если мы увидим, что федерация профессионально подошла к выбору главного тренера... Конечно, комиссия будет заслушивать, видеть их программы – развитие, кто куда попадет, какие результаты добудут. А если федерация будет давать свой местячковый взгляд – министерство для этого и есть, чтобы контролировать трату бюджетных денег. Вы же видели – ни один президент федерации, спортсмены которой не принесли ни одной медали, не вышел в прессу и не сказал: «Извините. Министерство сделало все – мы плохо подготовили спортсменку».


«Все вопросы были ко мне. Я поэтому и говорю – у победы много отцов, а поражение – сирота. Сирота в конечной стадии – министр, который... Я не принимаю все на свой счет – я вижу, что происходит в обществе, чувствую. Еще есть выходцы со спорта, которые специально разгоняют эту грязь. Мне 50 лет в этом году, у меня колоссальный опыт. Я понимаю, что собаки лают, а караван все равно будет идти. Надо делать свое дело, которое мне дал президент, кабинет министров».


Также Гутцайт рассказал о проблеме допинга в Украине.

Владимир Кириченко
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