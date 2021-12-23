Гутцайт о заявке на проведение Олимпиады: «Это не самоцель. Главное – это новые центры зимних видов спорта»

Вадим Гутцайт

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал о заявке Украины на проведение зимних Олимпийских игр.

Полгода назад мы начали работу над нашей олимпийской мечтой. Нашу идею поддержал МОК и лично президент организации Томас Бах. Мы с главой НОК Украины Сергеем Бубкой ездили в Лозанну в штаб-квартиру МОК, где нам пообещали всяческую поддержку и помощь. Так что работа идет. Планы у нас амбициозные.

Что касается других крупных турниров, которые хочет принимать Украина в ближайшем будущем, то это чемпионаты Европы по баскетболу и волейболу. Мы уже включились в борьбу за право принимать эти престижные соревнования. В нашу пользу говорит, в частности, успешное проведение в Киеве таких турниров как чемпион Европы по бадминтону и юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду».