Гутцайт о заявке на проведение Олимпиады: «Это не самоцель. Главное – это новые центры зимних видов спорта»
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал о заявке Украины на проведение зимних Олимпийских игр.
«Мы поддержали инициативу президента подготовить заявку Украины на проведение зимней Олимпиады, потому что понимаем, что у нас не будет зимнего спорта без новых центров подготовки. Вы же понимаете, что зимние игры – это не самоцель. Главное – это новые центры зимних видов спорта. Будут они – будут новые спортсмены высоко уровня, новые олимпийские лицензии и медали.
Полгода назад мы начали работу над нашей олимпийской мечтой. Нашу идею поддержал МОК и лично президент организации Томас Бах. Мы с главой НОК Украины Сергеем Бубкой ездили в Лозанну в штаб-квартиру МОК, где нам пообещали всяческую поддержку и помощь. Так что работа идет. Планы у нас амбициозные.
Что касается других крупных турниров, которые хочет принимать Украина в ближайшем будущем, то это чемпионаты Европы по баскетболу и волейболу. Мы уже включились в борьбу за право принимать эти престижные соревнования. В нашу пользу говорит, в частности, успешное проведение в Киеве таких турниров как чемпион Европы по бадминтону и юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду».
Напомним, Гутцай ранее рассказал, сколько получит Министерство молодежи и спорта из госбюджета на 2022-й год.
Комментарии 0