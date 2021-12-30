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Гутцайт объяснил, почему Олимпиада в Токио может считаться более успешной, чем Рио-2016

И это несмотря на падение в медальном зачете
Olympics Токио-2020
16:06
Гутцайт объяснил, почему Олимпиада в Токио может считаться более успешной, чем Рио-2016
Фото: Facebook

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Олимпиада-2020 является для Украины более успешной, чем Олимпийские игры-2016:

Украинская олимпийская сборная заработала в Токио 19 медалей и заняла 16-е место по общему количеству наград. Представьте, что среди 206-и стран-участниц, наша сборная 16 по общему количеству медалей. Каждый восьмой спортсмен завоевал награду, а это намного лучше результатов предыдущей Олимпиады – тогда 206 атлетов привезли 11 медалей.

Есть также спортсмены, которые остановились в шаге от пьедестала. 23 спортсмена, которые заняли с четвертого по шестое место в финальных соревнованиях. И это тоже результат. Поэтому все спортсмены, которые заняли с первого по шестое место, а также их тренеры получили финансовое вознаграждение.

Отметим, что в медальном зачете Украина в сравнении с Рио-2016 опустилась на 13 строчек.

Гутцайт не строит больших надежд на Пекин-2022.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Вадим Гутцайт Токио-2020 Рио-де-Жанейро-2016

Комментарии 1

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30 декабря 2021г. 16:20
Самая позорная в истории ои
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