Гутцайт объяснил, почему Олимпиада в Токио может считаться более успешной, чем Рио-2016

И это несмотря на падение в медальном зачете

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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Олимпиада-2020 является для Украины более успешной, чем Олимпийские игры-2016:



Украинская олимпийская сборная заработала в Токио 19 медалей и заняла 16-е место по общему количеству наград. Представьте, что среди 206-и стран-участниц, наша сборная 16 по общему количеству медалей. Каждый восьмой спортсмен завоевал награду, а это намного лучше результатов предыдущей Олимпиады – тогда 206 атлетов привезли 11 медалей. Есть также спортсмены, которые остановились в шаге от пьедестала. 23 спортсмена, которые заняли с четвертого по шестое место в финальных соревнованиях. И это тоже результат. Поэтому все спортсмены, которые заняли с первого по шестое место, а также их тренеры получили финансовое вознаграждение.

Отметим, что в медальном зачете Украина в сравнении с Рио-2016 опустилась на 13 строчек.

Гутцайт не строит больших надежд на Пекин-2022.