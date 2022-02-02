Гутцайт: «Подготовка к Играм-2022 стоила Украине 87 миллионов гривен»

Вадим Гутцайт / фото - Andrey Rebryna

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о том, сколько государство потратило на подготовку национальной команды к зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине.

В 2021 году нам обошлось в 75,5 млн гривен, а в 2022-м – 11,5 млн гривен было потрачено на подготовку наших команд. Итого – 87 млн ​​за последние два года. А ведь еще были до этого за два года примерно такие же суммы.

Этого достаточно, чтобы удовлетворить потребности тренеров и спортсменов в подготовке?

Все, что федерации просили у государства для подготовки в Пекин, мы все дали. Два месяца тому назад я собирал всех президентов федерации и главных тренеров. Спрашивал, какие проблемные вопросы, чего не хватает, что не сделано. Все сказали, что полностью как никогда были исполнены обязанности государства предоставить средства на подготовку наших спортсменов.

На 95 процентов закупили требуемый инвентарь. Все было сделано в срок. Неделю тому назад была еще одна онлайн-встреча со спортсменами и тренерами. Я еще раз переспросил, есть ли вопросы или замечания. Все умолчали, сказали, что все хорошо. Я тогда не знаю, если кто после Олимпиады скажет, что чего-то не хватило. Такое бывает тоже.