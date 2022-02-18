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Гутцайт: «Смотрим, как ввезти и провести Олимпиаду-2030 в Украине»

Министр молодежи и спорта – о строительстве новых объектов в стране
Olympics
14:48
Гутцайт: «Смотрим, как ввезти и провести Олимпиаду-2030 в Украине»
Вадим Гутцайт / Фото - Facebook
Олимпийский чемпион Токио и народный депутат Украины Жан Беленюк во время заседании Верховной Рады Украины обратился к Министру молодежи и спорту Вадиму Гутцайту о необходимости возобновления и усовершенствования спортивных объектов для зимних видов спорта.

Данное видео Беленюк опубликовал на своей странице в Facebook.

Прослеживается неблагоприятная тенденция: один возрастной спортсмен Александр Абраменко уже два олимпийских цикла спасает нас от нулевого показателя на Олимпийских играх. Что с этим делать?

На кого будем делать ставку в дальнейшем, учитывая, что и Абраменко, и Влад Гераскевич жаловались на то, что нет необходимой инфраструктуры для тренировки в Украине. Нет трамплина, нет трассы. Хочу всю Украину поздравить с всей наградой, это успех всей страны.

«Что касается баз олимпийской подготовки наших спортсменов. Еще на той неделе мне вопрос задавал господин Георгий Мазурашу, мы общались по поводу развития инфраструктуры для зимних видов спорта. 30 лет ничего не делали в Украине для развития и подготовки наших спортсменов к чемпионатам мира и Олимпиады. Только последние 2 года мы реально начали строить для летних видов спорта. Да, нам недостаточно инфраструктуры для зимних видов спорта, мы над этим работаем. Плодотворно работаем. Мы видим, где что построить, смотрим, как ввезти и провести ОИ в Украине в 2030 году».

 
«Относительно скелетона – мы неоднократно общались с президентом Федерации бобслей и скелетона, мы видим, каков выход из этой ситуации. Но государство полностью обеспечивало подготовку нашего Владислава Гераскевича на ОИ, он тренировался на всех лучших зарубежных базах».


«Что касается трамплина и нашего серебряного призера Абраменко, он тоже готовится на лучших базах мира, государство полностью обеспечило и средствами, и оборудованием, чтобы наш спортсмен был представлен на ОИ и получил награду».




А тем временем сборная Норвегии завоевала 15 золотых медалей на зимних Олимпийских играх в Пекине – это новое достижение по количеству медалей высшей пробы у одной страны.
Владимир Кириченко
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Вадим Гутцайт Жан Беленюк

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