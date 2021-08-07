Гутцайт: «В Токио Харлан будет психологически тяжело»
Гутцайт: «Спасибо Хижняку и тренерам за такую замечательную подготовку»
Министр молодежи и спорта Украины выразил слова благодарности титулованному боксеру
11:57
Вадим Гутцайт / Фото - sport.24tv.uaМинистр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт на свой странице в Facebook дал оценку выступлению титулованного боксера Александра Хижняка на Олимпийских играх в Токио, который завоевал серебро в весовой категории до 75 кг.
«Пятое серебро для Украины в Токио. Боксер Александр Хижняк, обладая в течение двух с половиной раундов неоспоримым преимуществом, уступил и завоевал серебро Олимпийских игр. Спасибо спортсмену и тренерам за такую замечательную подготовку. Украинцы – лучшие. Продолжаем за них болеть».
Напомним, Хижняк в 3-м раунде финального поединка на Олимпийских играх-2020 оказался в нокауте от неожиданного удара бразильца Эберта Соузы.
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