Гутцайт: «Все новые спортивные объекты в Украине будут соответствовать международным стандартам»
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о строительстве спортивных объектов в Украине, которые в будущем смогут принимать международные соревнования:
«Все новые спортивные объекты в Украине будут соответствовать международным стандартам. Это требование времени и необходимая составляющая для дальнейшего их использования.
Мы ведь хотим проводить в Украине соревнования самого высокого уровня. 28 декабря я буду открывать новую ледовую арену в Мелитополе. На очереди бассейн по олимпийским стандартам в Мариуполе и Полтаве, новые дворцы спорта в Тернополе, Ровно, Буче.
Замечу, что новые спортивные объекты в Мелитополе, Мариуполе, Полтаве, Кропивницком построены или строятся по программе Президента Украины «25 спортивных магнитов».
Среди наших приоритетов – современные спортивные объекты в Николаеве и Одессе. По городам, которые дали нам немало выдающихся спортсменов».
Ранее Гутцайт назвал бюджет министерства молодежи и спорта на 2022 год.
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