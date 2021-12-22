Гутцайт: «Все новые спортивные объекты в Украине будут соответствовать международным стандартам»

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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о строительстве спортивных объектов в Украине, которые в будущем смогут принимать международные соревнования:

Мы ведь хотим проводить в Украине соревнования самого высокого уровня. 28 декабря я буду открывать новую ледовую арену в Мелитополе. На очереди бассейн по олимпийским стандартам в Мариуполе и Полтаве, новые дворцы спорта в Тернополе, Ровно, Буче.

Замечу, что новые спортивные объекты в Мелитополе, Мариуполе, Полтаве, Кропивницком построены или строятся по программе Президента Украины «25 спортивных магнитов».

Среди наших приоритетов – современные спортивные объекты в Николаеве и Одессе. По городам, которые дали нам немало выдающихся спортсменов».