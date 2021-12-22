Гутцайт: «Все новые спортивные объекты в Украине будут соответствовать международным стандартам»

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18:30 Мариуполь - Белый Барс 6:0 Окончен
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02:30 Детройт Ред Уингс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Миннесота Уайлд 7:4 Окончен
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
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02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:108 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Орландо Мэджик -:- Перенесен
03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер 99:102 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Хьюстон Рокетс 133:118 Окончен
04:00 Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс 112:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 113:98 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс 92:116 Окончен
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19:00 СК Сокол - Донбасс 1:4 Окончен
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Лига 1 (Франция) 21/22
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22:00 Сент-Этьен - Нант -:- Запланирован
22:00 Бордо - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лорьян - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Марсель - Реймс -:- Запланирован
22:00 Монпелье - Анже -:- Запланирован
22:00 Лион - Мец -:- Запланирован
22:00 Монако - Ренн -:- Запланирован
22:00 Ницца - Ланс -:- Запланирован
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17:30 Венеция - Лацио 1:3 Окончен
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21:45 Наполи - Специя -:- Запланирован
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02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Аризона Койотис -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс -:- Перенесен
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02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс 125:96 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс 105:91 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс 111:97 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс 114:102 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 90:108 Окончен
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03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Перенесен
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

Гутцайт: «Все новые спортивные объекты в Украине будут соответствовать международным стандартам»

Министр спорта рассказал строительствах арен в разных городах
Olympics
18:04
Гутцайт: «Все новые спортивные объекты в Украине будут соответствовать международным стандартам»
Фото: Минспорта

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о строительстве спортивных объектов в Украине, которые в будущем смогут принимать международные соревнования:

«Все новые спортивные объекты в Украине будут соответствовать международным стандартам. Это требование времени и необходимая составляющая для дальнейшего их использования.

Мы ведь хотим проводить в Украине соревнования самого высокого уровня. 28 декабря я буду открывать новую ледовую арену в Мелитополе. На очереди бассейн по олимпийским стандартам в Мариуполе и Полтаве, новые дворцы спорта в Тернополе, Ровно, Буче.

Замечу, что новые спортивные объекты в Мелитополе, Мариуполе, Полтаве, Кропивницком построены или строятся по программе Президента Украины «25 спортивных магнитов».

Среди наших приоритетов – современные спортивные объекты в Николаеве и Одессе. По городам, которые дали нам немало выдающихся спортсменов».


Ранее Гутцайт назвал бюджет министерства молодежи и спорта на 2022 год.

Источник: Асоціація спортивних журналістів України Сергей Остапенко
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