Гутцайт: «Сделали все, чтобы наши спортсмены достойно представляли Украину в Пекине. Если кто-то проиграет – это вопрос профессиональной подготовки»
Гутцайт: «Жданов и Гоцул закрывали глаза на все, а сейчас после допинг-скандала бросают в меня камни»
Министр молодежи и спорта Украины раскритиковал экс-руководителей
16:20
Вадим Гутцайт / Фото - FacebookМинистр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт высказался о своем предшественнике Игоре Жданове, а также его заместителе Игоре Гоцуле.
Ваш предшественник в должности министра Игорь Жданов и его бывший заместитель Игорь Гоцул имеют совершенно другое видение этого допингового скандала. Они фактически утверждают, что в этой ситуации виновата нынешняя власть.
«Я не хочу комментировать высказывания Гоцула и Жданова. В расследовании «Геркулес» сказано, что все эти нарушения начались еще в 2012 году. То есть во времена, когда президентом Федерации легкой атлетики восемь лет был Гоцул, а Жданов четыре с половиной года – министром».
«И они откровенно ничего не делали и не контролировали. Многие вопросы со стороны WADA касаются именно легкой атлетики – почему же господин Гоцул не контролировал эти допинг-пробы? То есть, они закрывали глаза на все, а сейчас бросают в меня камни».
«Уверен, справедливость будет на нашей стороне, мы решим этот вопрос в пользу украинских спортсменов и больше таких случаев не будет».
Если эта схема работала так долго, то как она не была уличена за столько лет?
«Мне сложно это комментировать, ведь я в должности министра только полтора года. Сегодня для нас важно одно – чтобы сейчас наш допинговый центр работал с WADA прозрачно и помогал брать все необходим».
Также Гутцайт рассказал о подготовке украинских спортсменов к зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине.