Їм немає рівних! Українці завоювали 16 медалей в другий день Дефлімпіади-2021 і очолюють медальний залік

За два дні в скарбничці збірної України 12 золотих нагород

Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine Завершився другий змагальний день Дефлімпіади-2022. Збірна України завоювала 16 медалей і відірвалася від переслідувачів в медальному заліку змагань.

Медалісти збірної України у другий змагальний день: Золото: Анна Шостак (дзюдо), Марина Губанова (карате, вага до 50 кг), Катерина Масло (карате, вага до 55 кг), Юрій Гайдученко (карате, вага до 67 кг), Олексій Коломієць (плавання, 50 метрів брасом), Владислав Кремляков (плавання, 200 метрів на спині) Срібло: В'ячеслав Новіков (карате, вага до 60 кг) Бронзи: Наталя Ненько (дзюдо), Катерина Авдеєва (дзюдо), Владислав Мозирєв (дзюдо), Дмитро Шеретов (дзюдо), Єлизавета Бондар (карате, вага до 61 кг), Олександр Черняєв (карате, вага до 75 кг), Ірина Терещенко (плавання, 50 метрів брасом), Аніта Махник (плавання, 100 метрів батерфляєм), жіноча збірна України – Аніта Махник, Дар’я Тарасенко, Марія Режило, Ірина Терещенко, Катерина Іваненко (плавання, естафета 4х100 метрів вільним стилем). Медальний залік після двох днів змагань (насправді у нашої команди 25 медалей, 1 бронзу десь загубили…) Нагадаємо, що у перший день українці завоювали 9 медалей.

Олег Шумейко-младший