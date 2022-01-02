Исламское духовенство запретило мусульманам посещать Олимпийские игры-2022 в Пекине

Мусульманам запретили ехать на Олимпийские игры-2022 в Пекине (Китай) из-за угнетения уйгуров. Соответствующее заявление опубликовал Глобальный совет имамов.

Властью, данной Совету Священной исламской семинарией Наджифа и выдающимися муфтиями исламского мира, глобальный Совет имамов постановил, что участие в Олимпиаде-2022 запрещено. Это мероприятие напрямую обслуживает интересы тиранического и деспотического режима, ответственного за геноцид и этнические чистки уйгуров. Мы аплодируем все большему и большему числу организаций, бойкотирующих Игры в Пекине, а также выражаем свою солидарность с Мировым уйгурским конгрессом. Помимо этого, мы выражаем благодарность многим религиозным лидерам и религиозным организациям, которые выразили поддержку мусульманам во время их бедствий».