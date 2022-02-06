Глава МОК: «Обращаюсь ко всем властям стран: соблюдайте олимпийское перемирие. Дайте этому миру шанс»
Исполнительный директор МОК: «Многие спортсмены пишут, что условия в Пекине райские»
Кристоф Дюби – об организации зимних Олимпийских игр-2022
11:36
Кристоф Дюби / фото - Getty Images
Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби высказался об организации зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
«Мы получаем положительные отзывы об организации соревнований, многие спортсмены пишут, что условия райские. Такое нечасто услышишь, поверьте. Организовать соревнования в таких условиях очень сложно, поэтому здорово, что мы видим такие хвалебные отзывы. Но почивать на лаврах рано и недопустимо.
Сегодня мы можем быть очень довольны текущим положением вещей».
Напомним, российский хоккеист пожаловался на качество льда на Олимпийских играх в Пекине.
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