Источник: глава Китая попросил Путина не нападать на Украину во время ОИ-2022

Игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине

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Bloomberg со ссылкой на неназванного китайского дипломата сообщил, что глава Китая Си Цзиньпин, возможно, попросил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине:

«Последнее, что нужно Си Цзиньпину, – это чтобы Путин затмил важный момент для Китая, спровоцировав глобальный кризис в отношениях с США и Европой. Это особенно актуально с учетом того, что Си Цзиньпин стремится укрепить авторитет в Китае в преддверии возможного третьего срока на своем посту».

Напомним, в 2014 году Россия ввела войска в украинский Крым, в то время как в Сочи продолжались Олимпийские игры.

ОИ в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее на XSPORT.ua появился материал о том, что Китай будет жестко наказывать спортсменов за политические акции.