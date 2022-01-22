Источник: глава Китая попросил Путина не нападать на Украину во время ОИ-2022

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Футбол (1 событие из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
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22:00 Лион - Сент-Этьен 1:0 Окончен
Хоккей (11 событий из 15) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
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18:45 Белый Барс - Краматорск 0:7 Окончен
19:00 СК Сокол - Мариуполь 6:4 Окончен
НХЛ 21/22
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Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Вашингтон Кэпиталз 4:3 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Даллас Старз 4:5 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Коламбус Блу Джекетс 1:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Оттава Сенаторс 6:4 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс 5:2 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Флорида Пантерс 0:6 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Кингс - Колорадо Эвеланш 1:4 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс 3:2 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 4:3 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
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02:30 Даллас Маверикс - Финикс Санс 101:109 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Пеликанс 91:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Индиана Пэйсерс 117:121 Окончен
Суперлига 21/22
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18:00 Химик - Прометей 62:92 Окончен
18:30 Черкасские Мавпы - БК Тернополь 65:76 Окончен
19:00 Будивельник - Киев-Баскет 90:82 Окончен
20:00 БК Одесса - БК Запорожье 76:83 Окончен
Теннис (11 событий из 40) показать все
ATP 2022
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05:15 Гаэль Монфис - Кристиан Гарин 3:0 Окончен
06:30 Рейлли Опелька - Denis Shapovalov 1:3 Окончен
08:30 Александер Зверев - Раду Албот 3:0 Окончен
12:10 Карен Хачанов - Рафаэль Надаль 1:3 Окончен
12:40 Адриан Маннарино - Аслан Карацев 3:1 Окончен
WTA 2022
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Пари-матч
02:00 Виктория Азаренко - Элина Свитолина 2:0 Окончен
03:30 Барбора Крейчикова - Елена Остапенко 2:1 Окончен
03:50 Марта Костюк - Паула Бадоса Гиберт 1:2 Окончен
04:00 Вероника Кудерметова - Мария Саккари 0:2 Окончен
10:00 Аманда Анисимова - Наоми Осака 2:1 Окончен
10:35 Эшлей Барти - Камила Гиорги 2:0 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
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22:00 Ланс - Марсель 0:1 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
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21:45 Лацио - Аталанта 0:0 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
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22:00 Атлетико - Валенсия 1:2 2-й тайм
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 21/22
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22:00 Бостон Брюинс - Виннипег Джетс 2:2 2-й период
Футбол (10 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
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14:30 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Окончен
17:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Окончен
17:00 Лидс - Ньюкасл 0:1 Окончен
19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
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18:00 Брест - Лилль 2:0 Окончен
22:00 Ланс - Марсель 0:1 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
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19:00 Интер - Венеция 2:1 Окончен
21:45 Лацио - Аталанта 0:0 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
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19:30 Севилья - Сельта 2:2 Окончен
22:00 Атлетико - Валенсия 1:2 2-й тайм
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
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02:00 Каролина Харрикейнс - Нью-Йорк Рейнджерс 6:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Питтсбург Пингвинс 2:5 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотис 4:0 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Даллас Старз 4:5 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд 1:5 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг 5:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз 0:5 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Флорида Пантерс 1:2 Окончен
20:00 Баффало Сэйбрс - Филадельфия Флайерс 6:3 Окончен
22:00 Бостон Брюинс - Виннипег Джетс 2:2 2-й период
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Оклахома-Сити Тандер 121:98 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс 105:116 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс 101:102 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит 110:108 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:109 Окончен
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс 105:109 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз 94:90 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс 102:117 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис 118:122 Окончен
04:00 Юта Джаз - Детройт Пистонс 111:101 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 105:103 Окончен
Суперлига 21/22
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15:00 Кривбасс - Харьковские Соколы 80:74 Окончен
17:00 Николаев - Днепр 68:76 Окончен
Теннис (6 событий из 41) показать все
ATP 2022
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05:35 Роберто Баутиста-Агут - Тэйлор Гэрри Фритц 2:3 Окончен
11:55 Андрей Рублёв - Марин Чилич 1:3 Окончен
WTA 2022
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02:00 Тамара Зиданшек - Ализе Корне 1:2 Окончен
04:00 Элисе Мертенс - Шай Чжан 2:0 Окончен
10:00 Ига Святек - Дарья Касаткина 2:0 Окончен
12:35 Сорана Кирстя - Анастасия Павлюченкова 2:1 Окончен
Футбол (16 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
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16:00 Арсенал - Бернли -:- Запланирован
16:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль -:- Запланирован
16:00 Лестер - Брайтон -:- Запланирован
18:30 Челси - Тоттенхэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
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14:00 Мец - Ницца -:- Запланирован
16:00 Бордо - Страсбур -:- Запланирован
18:05 Монпелье - Монако -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
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16:30 РБ Лейпциг - Вольфсбург -:- Запланирован
18:30 Герта - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
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16:00 Специя - Сампдория -:- Запланирован
16:00 Наполи - Салернитана -:- Запланирован
19:00 Эмполи - Рома -:- Запланирован
21:45 Милан - Ювентус -:- Запланирован
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17:15 Реал - Эльче -:- Запланирован
22:00 Алавес - Барселона -:- Запланирован
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13:00 Белый Барс - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
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02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:00 Колорадо Эвеланш - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:30 Нэшвилл Предаторс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
04:00 Миннесота Уайлд - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
20:00 Питтсбург Пингвинс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
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02:00 Милуоки Бакс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:00 Кливленд Кавальерс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
20:00 Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
22:30 Вашингтон Уизардз - Бостон Селтикс -:- Запланирован
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13:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет -:- Запланирован
14:00 Будивельник - БК Тернополь -:- Запланирован
15:00 БК Одесса - Прометей -:- Запланирован
16:00 Химик - БК Запорожье -:- Запланирован

Источник: глава Китая попросил Путина не нападать на Украину во время ОИ-2022

Игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине
Olympics Пекин-2022
22:50
Источник: глава Китая попросил Путина не нападать на Украину во время ОИ-2022
Фото: Getty Images

Bloomberg со ссылкой на неназванного китайского дипломата сообщил, что глава Китая Си Цзиньпин, возможно, попросил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине:

«Последнее, что нужно Си Цзиньпину, – это чтобы Путин затмил важный момент для Китая, спровоцировав глобальный кризис в отношениях с США и Европой.

Это особенно актуально с учетом того, что Си Цзиньпин стремится укрепить авторитет в Китае в преддверии возможного третьего срока на своем посту».


Напомним, в 2014 году Россия ввела войска в украинский Крым, в то время как в Сочи продолжались Олимпийские игры.

ОИ в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее на XSPORT.ua появился материал о том, что Китай будет жестко наказывать спортсменов за политические акции.

Сергей Остапенко
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Источник: глава Китая попросил Путина не нападать на Украину во время ОИ-2022
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