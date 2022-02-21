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ITA проверило на допинг не менее 56% участников Игр в Пекине. Из трех положительных проб – две у украинцев

Международное агентство тестирования собрало более 3000 образцов
Olympics Пекин-2022
09:23
ITA проверило на допинг не менее 56% участников Игр в Пекине. Из трех положительных проб – две у украинцев
Пекин-2022 / Фото - news.cgtn.com
Международное агентство тестирования (ITA) взяла допинг пробы у не менее 56% участников зимних Олимпийских игр-2022. Об этом сообщается на странице агентства в Twitter.

Всего было собрано более 3000 образцов. Положительные допинг-тесты во время Игр в Пекине сдали иранский горнолыжник Хусейн Савех-Шемшаки, украинская лыжница Валентина Каминская и бобслеистка Лидия Гунько.

Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля. 

Напомним, сборная Украины на Олимпиаде-2022 завоевала одну серебряную награду и заняла 25 место в медальном зачете.
Владимир Кириченко
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