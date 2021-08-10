Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 4
Сегодня 11
Завтра 1
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:30 Ужгород - Оболонь 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Десна - Ингулец 2:0 Окончен
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:00 Лудогорец - Олимпиакос 2:2* Подготовка к послематчевым штрафным
22:00 Глазго Рейнджерс - Мальме 1:2 2-й тайм
22:00 Легия Варшава - Динамо Загреб 0:1 2-й тайм
22:00 Бенфика - Спартак Москва 1:0 2-й тайм
Футбол (11 событий из 14) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Окончен
20:00 Славия Прага - Ференцварош 1:0 Окончен
20:30 Шахтер - Генк 2:1 Окончен
21:00 Лудогорец - Олимпиакос 2:2* Подготовка к послематчевым штрафным
21:00 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Окончен
21:00 Монако - Спарта Прага 3:1 Окончен
21:30 Янг Бойз - Клуж 3:1 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Мальме 1:2 2-й тайм
22:00 Легия Варшава - Динамо Загреб 0:1 2-й тайм
22:00 Бенфика - Спартак Москва 1:0 2-й тайм
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Шахтер Караганда - Колос 0*:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Динамо - Минай -:- Запланирован

Известен огромный бюджет Олимпийских игр в Париже

В сравнении с предварительными планами стоимость ОИ-2024 выросла почти на миллиард

Olympics
19:55
Известен огромный бюджет Олимпийских игр в Париже
Фото: olympics.com

По информации портала bfmtv.com, окончательный бюджет Олимпийских игр-2024 в Париже увеличился с 6,2 млрд евро до 7,3 млрд евро.

На текущий момент известно, что 3,9 млрд пойдут на организацию турнира, а 3,4 млрд пойдут на инфраструктуру.

Отметим, что Международный олимпийский комитет выделит на проведение ОИ-2020 1,219 млрд евро. Почти 1,1 млрд выделят спонсоры, и от продажи билетов получат 1,165 млрд евро.

На инфраструктуру правительство Франции выделит 932 млн евро. Остальные средства на подготовку инфраструктуры получат от местных властей и частных инвесторов.

Отметим, что Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее столица Франции получила эстафету от Токио, где прошли ОИ-2020.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Париж-2024

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

После провала в Токио на ОИ-2024 в Париже у Украины будет новая команда по гимнастике
После провала в Токио на ОИ-2024 в Париже у Украины будет новая команда по гимнастике
Спортивная гимнастика
8 августа 16:48

Новости: Olympics

Известен огромный бюджет Олимпийских игр в Париже
Известен огромный бюджет Олимпийских игр в Париже
19:55
Украина заняла 44-е место в зачете ОИ-2020, а какое место нам прогнозировали перед Играми?
Украина заняла 44-е место в зачете ОИ-2020, а какое место нам прогнозировали перед Играми?
Токио-2020
08:18
Известна тройка украинских олимпийцев, больше всех заработавших в Токио-2020
Известна тройка украинских олимпийцев, больше всех заработавших в Токио-2020
Токио-2020
9 августа 12:50
На Олимпийских играх в Пекине снова будет ОКР, а не Россия
На Олимпийских играх в Пекине снова будет ОКР, а не Россия
Пекин-2022
9 августа 09:10
С улыбками на лицах, несмотря на усталость. Как украинские олимпийцы прощались с Играми в Токио
С улыбками на лицах, несмотря на усталость. Как украинские олимпийцы прощались с Играми в Токио
Токио-2020
8 августа 22:29
Не так помпезно как открытие, но также красиво. Как закрылись Олимпийские игры в Токио
Не так помпезно как открытие, но также красиво. Как закрылись Олимпийские игры в Токио
Токио-2020
8 августа 18:45
Гутцайт: «19 медалей – это реально большой успех Украины»
Гутцайт: «19 медалей – это реально большой успех Украины»
Токио-2020
8 августа 15:45
Это худшая Олимпиада в истории Украины? По цифрам – да, по ощущением – не совсем
Аналитика
Это худшая Олимпиада в истории Украины? По цифрам – да, по ощущением – не совсем
Токио-2020
8 августа 12:02
Украина завоевала 19 медалей в Токио – не худший наш показатель, но в общем зачете мы так низко не были еще никогда
Украина завоевала 19 медалей в Токио – не худший наш показатель, но в общем зачете мы так низко не были еще никогда
Токио-2020
8 августа 09:43
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
27
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
26
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 08:22
19
Все новости