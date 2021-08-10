Известен огромный бюджет Олимпийских игр в Париже

В сравнении с предварительными планами стоимость ОИ-2024 выросла почти на миллиард





Фото: olympics.com

По информации портала bfmtv.com, окончательный бюджет Олимпийских игр-2024 в Париже увеличился с 6,2 млрд евро до 7,3 млрд евро.



На текущий момент известно, что 3,9 млрд пойдут на организацию турнира, а 3,4 млрд пойдут на инфраструктуру.

Отметим, что Международный олимпийский комитет выделит на проведение ОИ-2020 1,219 млрд евро. Почти 1,1 млрд выделят спонсоры, и от продажи билетов получат 1,165 млрд евро.

На инфраструктуру правительство Франции выделит 932 млн евро. Остальные средства на подготовку инфраструктуры получат от местных властей и частных инвесторов.

Отметим, что Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее столица Франции получила эстафету от Токио, где прошли ОИ-2020.