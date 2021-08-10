Французская гандболистка возмущена тем, что на обложке L’Équipe Месси, а не их победа в Токио-2020
Известен огромный бюджет Олимпийских игр в Париже
В сравнении с предварительными планами стоимость ОИ-2024 выросла почти на миллиард
19:55
Фото: olympics.com
По информации портала bfmtv.com, окончательный бюджет Олимпийских игр-2024 в Париже увеличился с 6,2 млрд евро до 7,3 млрд евро.
На текущий момент известно, что 3,9 млрд пойдут на организацию турнира, а 3,4 млрд пойдут на инфраструктуру.
Отметим, что Международный олимпийский комитет выделит на проведение ОИ-2020 1,219 млрд евро. Почти 1,1 млрд выделят спонсоры, и от продажи билетов получат 1,165 млрд евро.
На инфраструктуру правительство Франции выделит 932 млн евро. Остальные средства на подготовку инфраструктуры получат от местных властей и частных инвесторов.
Отметим, что Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее столица Франции получила эстафету от Токио, где прошли ОИ-2020.