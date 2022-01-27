Известно, какую сумму требуют власти Китая за ПЦР-тесты инвентаря украинских спортсменов

Для украинских олимпийцев эта сумма не маленькая

Владислав Гераскевич

Власти Китая требуют от украинских спортсменов за ПЦР-тестирование боб-саней и другого инвентаря 19,5 тысяч гривен.



По словам украинского скелетониста Владислава Гераскевича, с боб-саней и коньков для скелетона должны взять мазок, чтобы проверить его на наличие коронавируса, после чего инвентарь дезинфицируют.

Такая процедура за один инвентарь будет стоить 1400 юаней – около 6,5 тыс. грн. Украинцам, чтобы не остаться без инвентаря, необходимо заплатить минимум 19,5 тыс. грн.

Напомним, ранее Гераскевич сообщил о ПЦР-тестах для инвентаря и отметил, что за них нужно заплатить большую сумму.



