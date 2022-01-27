Гераскевич: «Главные стремления и желание провести зимнюю Олимпиаду-2030 в Украине связаны только со строительством»
Известно, какую сумму требуют власти Китая за ПЦР-тесты инвентаря украинских спортсменов
Для украинских олимпийцев эта сумма не маленькая
21:55
Владислав Гераскевич
Власти Китая требуют от украинских спортсменов за ПЦР-тестирование боб-саней и другого инвентаря 19,5 тысяч гривен.
По словам украинского скелетониста Владислава Гераскевича, с боб-саней и коньков для скелетона должны взять мазок, чтобы проверить его на наличие коронавируса, после чего инвентарь дезинфицируют.
Такая процедура за один инвентарь будет стоить 1400 юаней – около 6,5 тыс. грн. Украинцам, чтобы не остаться без инвентаря, необходимо заплатить минимум 19,5 тыс. грн.
Напомним, ранее Гераскевич сообщил о ПЦР-тестах для инвентаря и отметил, что за них нужно заплатить большую сумму.
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