В заявку сборной Украины на Пекин-2022 вошли четыре олимпийских чемпиона
Известно, кто будет знаменосцем сборной США на Олимпийских играх
На двоих у знаменосцев четыре олимпийские медали
02 февраля 20:45
Сборная США объявила имена знаменосцев на церемонию открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Флаг США на церемонии открытия ОИ-2022 понесут 39-летний керлингист Джон Шустер и 36-летняя бобслеистка Элана Мейерс-Тэйлор.
Отметим, что для Шустера эти Олимпийские игры станут пятыми в карьере. Он выигрывал золото в Пхенчхане в 2018 году и бронзу на Играх-2006 в Турине.
Мейерс-Тэйлор выигрывала серебро в двойках на ОИ-2014 и на ОИ-2018.
Онлайн трансляция церемонии открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине будет доступна на нашем сайте.
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