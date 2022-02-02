Известно, кто будет знаменосцем сборной США на Олимпийских играх

На двоих у знаменосцев четыре олимпийские медали

Сборная США объявила имена знаменосцев на церемонию открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине.



Флаг США на церемонии открытия ОИ-2022 понесут 39-летний керлингист Джон Шустер и 36-летняя бобслеистка Элана Мейерс-Тэйлор.

Отметим, что для Шустера эти Олимпийские игры станут пятыми в карьере. Он выигрывал золото в Пхенчхане в 2018 году и бронзу на Играх-2006 в Турине.

Мейерс-Тэйлор выигрывала серебро в двойках на ОИ-2014 и на ОИ-2018.

Онлайн трансляция церемонии открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине будет доступна на нашем сайте.