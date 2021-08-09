Известна тройка украинских олимпийцев, больше всех заработавших в Токио-2020

Единственный украинский золотой медалист стал лишь третьим





Жан Беленюк / Фото - gettyimages.com

Украина на Олимпийских играх в Токио завоевала 19 медалей, за каждую из которых предусмотрено денежное вознаграждение.



Министерство молодежи и спорта Украины за золотую медаль наградит спортсменов на $125 тыс. (3,3 млн грн), серебро - $80 тыс.(2,2 млн грн), бронза – $55 тыс. (1,5 млн грн).

Наибольшие суммы заработали пловец Михаил Романчук и каноистка Людмила Лузан – по $135 тыс. за серебро и бронзу. Третьим стал единственный золотой медалист – борец греко-римского стиля Жан Беленюк с $125 тыс.

Напомним, ранее в Министерства спорта назвали 19 медалей сборной в Токио-2020 – большим успехом.