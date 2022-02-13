Каминская – о лыжной эстафете Пекина-2022: «Хочется просто извиниться за такие выступления»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСегодня Мбаппе встретится со своим будущим. А каким было его прошлое в криминальном районе?
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 1
Сегодня 11
Завтра 13
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Специя - Фиорентина 1:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Мальорка - Атлетик 3:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - СК Сокол 1:4 Окончен
Теннис (2 события из 43) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
09:00 Даяна Ястремская - Мэдисон Бренгл 2:0 Окончен
09:00 Харрье Дарт - Марта Костюк 0:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Донбасс - Мариуполь 5:3 Идёт
Футбол (3 события из 12) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Спортинг - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Реал -:- Запланирован
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:15 Манчестер Юнайтед - Брайтон -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 6) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - Краматорск 1:7 Окончен
18:00 Донбасс - Мариуполь 5:3 Идёт
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:00 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс 1:3 Окончен
Баскетбол (5 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Детройт Пистонс 103:94 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Сан-Антонио Сперс 120:109 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Торонто Рэпторс 120:90 Окончен
04:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс 135:101 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз 119:104 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Интер - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Атлетико - Леванте -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Майами Хит - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Харьковские Соколы - Химик -:- Отменен
19:00 БК Тернополь - БК Запорожье -:- Запланирован
19:00 Харьковские Соколы - Прометей -:- Запланирован
Сейчас в эфире
17:55
live
Хоккей. Суперлига Париматч. Донбасс – Мариуполь. Прямая трансляция - в перерыве XSPORT Review
19:55
live
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Дрезднер – Прометей. Прямая трансляция

Каминская – о лыжной эстафете Пекина-2022: «Хочется просто извиниться за такие выступления»

Сборная Украины стала худшей в этой дисциплине ОИ
Olympics Пекин-2022
13 февраля 14:59
Каминская – о лыжной эстафете Пекина-2022: «Хочется просто извиниться за такие выступления»
Валентина Каминская / фото - TWN

Украинская лыжница Валентина Каминская подвела итоги провальной, как для сборной Украины, лыжной эстфеты Пекина-2022.

«По поводу эстафеты мне не очень хотелось бы давать комментарии. Хочется просто извиниться за такие выступления.

Мое самочувствие на этой Олимпиаде очень тяжелое. В январе я перенесла свой первый коронавирус. Увы, заболевание протекало не бессимптомно. Из-за болезни я пропустила важный предолимпийский сбор в горах. Готовилась в Украине и надеялась, что по приезду в Олимпийскую деревню я успею пройти акклиматизацию, и организм окрепнет. Но этого, к сожалению, не случилось. Находясь здесь, изо дня в день состояние не улучшалось. Поэтому как на индивидуальных гонках, так и на эстафете я не смогла показать хороший результат.

Когда меня сняли с гонки, я рухнула на снег и долго не могла встать. Для меня даже принесли теплое одеяло и носилки. Я не могла сдержать слез от такого выступления и очень переживала, что не смогла дать моим подругам по команде шанс побороться на следующих этапах. Эмоции перехлестывали, мне просто хотелось провалиться сквозь землю.

Это совсем не те результаты, на которые я рассчитывала, когда готовилась к сезону. Вакцинация сильно ударила по организму, я стала часто болеть. Эти обстоятельства не позволили полноценно и качественно провести подготовительный сезон.

Еще раз прошу прощения за мои результаты и желаю всем крепкого здоровья».

Напомним, олимпийскую квалификацию в женском слоупстайле перенесли из-за непогоды.

Источник: Трибуна Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Пекин-2022 Валентина Каминская

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
13 февраля 2022г. 15:26
Голодранцы! Зачем вы вообще катаетесь за счет народа катаетесь туда-сюда! Я име
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Санитра: «Уже давно такого не помню, чтобы столько команд было на штрафных кругах»
Санитра: «Уже давно такого не помню, чтобы столько команд было на штрафных кругах»
Olympics Пекин-2022
19:50
Английский ведущий – о допинге Валиевой: «Почему кто-то должен смотреть эту запятнанную Олимпиаду, когда мошенникам позволено блистать?»
Английский ведущий – о допинге Валиевой: «Почему кто-то должен смотреть эту запятнанную Олимпиаду, когда мошенникам позволено блистать?»
Olympics Пекин-2022
18:58
Несмотря на победы Германии в бобслее, Норвегия удерживает лидерство медального зачета ОИ-2022
Несмотря на победы Германии в бобслее, Норвегия удерживает лидерство медального зачета ОИ-2022
Olympics Пекин-2022
17:59
Сборная Германии собрала весь комплект медалей на соревнованиях двоек в бобслее Пекина-2022
Сборная Германии собрала весь комплект медалей на соревнованиях двоек в бобслее Пекина-2022
Olympics Пекин-2022
17:46
Совпадение или нет? Медальную надежду Украины выпустили из карантина сразу по завершению соревнований в ее дисциплине
Совпадение или нет? Медальную надежду Украины выпустили из карантина сразу по завершению соревнований в ее дисциплине
Olympics Пекин-2022
17:09
Окипнюк: «Выпустили из карантина буквально перед стартом соревнований»
Окипнюк: «Выпустили из карантина буквально перед стартом соревнований»
Olympics Пекин-2022
15:45

Новости: Olympics

Санитра: «Уже давно такого не помню, чтобы столько команд было на штрафных кругах»
Санитра: «Уже давно такого не помню, чтобы столько команд было на штрафных кругах»
Пекин-2022
19:50
Английский ведущий – о допинге Валиевой: «Почему кто-то должен смотреть эту запятнанную Олимпиаду, когда мошенникам позволено блистать?»
Английский ведущий – о допинге Валиевой: «Почему кто-то должен смотреть эту запятнанную Олимпиаду, когда мошенникам позволено блистать?»
Пекин-2022
18:58
Несмотря на победы Германии в бобслее, Норвегия удерживает лидерство медального зачета ОИ-2022
Несмотря на победы Германии в бобслее, Норвегия удерживает лидерство медального зачета ОИ-2022
Пекин-2022
17:59
Сборная Германии собрала весь комплект медалей на соревнованиях двоек в бобслее Пекина-2022
Сборная Германии собрала весь комплект медалей на соревнованиях двоек в бобслее Пекина-2022
Пекин-2022
17:46
Совпадение или нет? Медальную надежду Украины выпустили из карантина сразу по завершению соревнований в ее дисциплине
Совпадение или нет? Медальную надежду Украины выпустили из карантина сразу по завершению соревнований в ее дисциплине
Пекин-2022
17:09
Окипнюк: «Выпустили из карантина буквально перед стартом соревнований»
Окипнюк: «Выпустили из карантина буквально перед стартом соревнований»
Пекин-2022
15:45
Абраменко – о выходе в финал лыжной акробатики в Пекине-2022: «Мы будем сражаться за медали»
Абраменко – о выходе в финал лыжной акробатики в Пекине-2022: «Мы будем сражаться за медали»
Пекин-2022
15:36
Расписание соревнований на Олимпийских играх 15 февраля с участием украинцев
Расписание соревнований на Олимпийских играх 15 февраля с участием украинцев
Пекин-2022
14 февраля 22:54
Норвегия по-прежнему удерживает лидерство в медальном зачете
Норвегия по-прежнему удерживает лидерство в медальном зачете
Пекин-2022
14 февраля 20:55
Все новости

Популярные новости

Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Olympics Пекин-2022
09 февраля 08:00
78
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Olympics Пекин-2022
11 февраля 14:22
8
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
Спарринг-партнер Кличко рассказал, что за Ломаченко заносили деньги на Олимпийских играх
Спарринг-партнер Кличко рассказал, что за Ломаченко заносили деньги на Олимпийских играх
Бокс Профессиональный бокс
10 февраля 09:31
5
Тренер Уайлдера: «Джошуа не нуждается в новом тренере. Причина поражения от Усика была не в этом»
Тренер Уайлдера: «Джошуа не нуждается в новом тренере. Причина поражения от Усика была не в этом»
Бокс Профессиональный бокс
10 февраля 13:41
Чехия в невероятном матче обыграла россиян на Олимпийских играх-2022
Чехия в невероятном матче обыграла россиян на Олимпийских играх-2022
Olympics Пекин-2022
12 февраля 17:48
6
Все новости

Анонсы

Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
18:00
Лига чемпионов. «Дрезднер» — «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Дрезднер» — «Прометей». Видео трансляция
20:00
Лига чемпионов. ПСЖ – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. ПСЖ – «Реал». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Спортинг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Спортинг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Интер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Интер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
16 февраля 22:00
Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» – «Бавария». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» – «Бавария». Онлайн трансляция
16 февраля 22:00
Лига Европы. «Боруссия» Дортмунд – «Рейнджерс». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Боруссия» Дортмунд – «Рейнджерс». Онлайн трансляция
17 февраля 19:45
Лига Европы. «Барселона» – «Наполи». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Барселона» – «Наполи». Онлайн трансляция
17 февраля 19:45
Лига Европы. «Аталанта» – «Олимпиакос». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Аталанта» – «Олимпиакос». Онлайн трансляция
17 февраля 22:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
18 февраля 21:45
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
19 февраля 18:00
Заур Абдуллаев – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Заур Абдуллаев – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
19 февраля 23:00
Амир Хан – Келл Брук. Онлайн трансляция
WEB
Амир Хан – Келл Брук. Онлайн трансляция
19 февраля 23:30
Будущая звезда бокса возвращается. Хайме Мунгия – Димитриус Баллард. Онлайн трансляция
WEB
Будущая звезда бокса возвращается. Хайме Мунгия – Димитриус Баллард. Онлайн трансляция
20 февраля 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
20 февраля 14:10