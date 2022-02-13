Каминская – о лыжной эстафете Пекина-2022: «Хочется просто извиниться за такие выступления»

Валентина Каминская / фото - TWN

Украинская лыжница Валентина Каминская подвела итоги провальной, как для сборной Украины, лыжной эстфеты Пекина-2022.

Мое самочувствие на этой Олимпиаде очень тяжелое. В январе я перенесла свой первый коронавирус. Увы, заболевание протекало не бессимптомно. Из-за болезни я пропустила важный предолимпийский сбор в горах. Готовилась в Украине и надеялась, что по приезду в Олимпийскую деревню я успею пройти акклиматизацию, и организм окрепнет. Но этого, к сожалению, не случилось. Находясь здесь, изо дня в день состояние не улучшалось. Поэтому как на индивидуальных гонках, так и на эстафете я не смогла показать хороший результат.

Когда меня сняли с гонки, я рухнула на снег и долго не могла встать. Для меня даже принесли теплое одеяло и носилки. Я не могла сдержать слез от такого выступления и очень переживала, что не смогла дать моим подругам по команде шанс побороться на следующих этапах. Эмоции перехлестывали, мне просто хотелось провалиться сквозь землю.

Это совсем не те результаты, на которые я рассчитывала, когда готовилась к сезону. Вакцинация сильно ударила по организму, я стала часто болеть. Эти обстоятельства не позволили полноценно и качественно провести подготовительный сезон.

Еще раз прошу прощения за мои результаты и желаю всем крепкого здоровья».