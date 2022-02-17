Каминская – о проваленном допинг-тесте: «Я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду»

Валентина Каминская / фото - Getty Images

Украинская лыжница Валентина Каминская сдала положительный допинг-тест на Олимпийских играх-2022 в Пекине. В своем Instagram Каминская опубликовала пост, в котором объяснилась перед фанатами, заявив, что она завершает свою спортивную карьеру.

Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове, что это все и что таким образом. Просто не верю.

Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх – настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли!

Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена.

К моему огромному сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остается только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут «вышку» за это преступление, которого я не совершала. Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасающее, но сам не понял как.

Всем, кто сейчас рядом со мной на этом тяжелейшем жизненном этапе я очень благодарна! А у тех людей, которых коснется эта безумно неприятная история, искренне прошу прощения.

Берегите здоровье и будьте счастливы!».