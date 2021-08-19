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Карате, софтбол и бейсбол исключены из программы ОИ в Париже

На Играх-2024 впервые в истории состоятся соревнования по брейк-дансу
Olympics
13:55
Карате, софтбол и бейсбол исключены из программы ОИ в Париже
Фото: olympics.com

На Олимпийских Играх-2024 в Париже не будут проходить соревнования по карате, софтболу и бейсболу.

В списке из 32 видов спорта, опубликованном на официальном сайте Игр, эти виды отсутствуют. Решение об их исключении было принято зимой. 

Карате дебютировало на Олимпиаде-2020 в Токио. Софтбол и бейсбол были исключены из списка олимпийских дисциплин в 2008 году, но в Токио-2020 соревнования по ним снова проводились. 

В Париже-2024 впервые в истории Игр состоятся соревнования по брейк-дансу. 

Известен огромный бюджет Олимпийских Игр в Париже.

Рене Тер Велде
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